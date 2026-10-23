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В России почти половина автовладельцев имеют машину ниже их годового дохода - 23.10.2026, ПРАЙМ
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В России почти половина автовладельцев имеют машину ниже их годового дохода
В России почти половина автовладельцев имеют машину ниже их годового дохода - 23.10.2026, ПРАЙМ
В России почти половина автовладельцев имеют машину ниже их годового дохода
Почти половина российских автовладельцев имеют машину стоимостью ниже их годового дохода, а 34% - ценой в 1-2 годовых дохода, рассказали РИА Новости в... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:42+0300
2026-10-23T10:42+0300
бизнес
ленинградская область
санкт-петербург
омская область
дром
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - ПРАЙМ. Почти половина российских автовладельцев имеют машину стоимостью ниже их годового дохода, а 34% - ценой в 1-2 годовых дохода, рассказали РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". Портал провел исследование, чтобы выяснить у автовладельцев, какова стоимость их машины по сравнению с заработком. В нем приняли участие свыше 11 тысяч человек. "45% участников опроса сказали, что отдали за машину сумму меньше годового дохода. При этом в опросе десятилетней давности 48% автовладельцев дали такой же ответ. Еще 34% опрошенных сказали, что стоимость их автомобиля составляет сумму заработка за 1-2 года. Десять лет назад такой ответ выбрали 32% автомобилистов", - рассказали в пресс-службе. По данным портала, 21% участников исследования отметили, что их машина дороже, чем доход за 2-3 года. Десять лет назад таких ответов было 20%. "Владеют автомобилем стоимостью менее годового заработка в основном автолюбители Ленинградской области - 58%, Санкт-Петербурга - 53%, и Омской области - 51%. Машина стоимостью в пределах дохода за 1-2 года - у жителей Курганской области - 44%, Бурятии и Пермского края - по 41%. Управляют автомобилем дороже дохода за 2-3 года в основном водители Югры (31%), Курганской (30%) и Нижегородской (28%) областей", - также поделились в "Дроме".
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бизнес, ленинградская область, санкт-петербург, омская область, дром
Бизнес, Ленинградская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Омская область, Дром
10:42 23.10.2026
 
В России почти половина автовладельцев имеют машину ниже их годового дохода

"Дром": почти половина российских автовладельцев имеют машину дороже их годового дохода

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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - ПРАЙМ. Почти половина российских автовладельцев имеют машину стоимостью ниже их годового дохода, а 34% - ценой в 1-2 годовых дохода, рассказали РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
Портал провел исследование, чтобы выяснить у автовладельцев, какова стоимость их машины по сравнению с заработком. В нем приняли участие свыше 11 тысяч человек.
"45% участников опроса сказали, что отдали за машину сумму меньше годового дохода. При этом в опросе десятилетней давности 48% автовладельцев дали такой же ответ. Еще 34% опрошенных сказали, что стоимость их автомобиля составляет сумму заработка за 1-2 года. Десять лет назад такой ответ выбрали 32% автомобилистов", - рассказали в пресс-службе.
По данным портала, 21% участников исследования отметили, что их машина дороже, чем доход за 2-3 года. Десять лет назад таких ответов было 20%.
"Владеют автомобилем стоимостью менее годового заработка в основном автолюбители Ленинградской области - 58%, Санкт-Петербурга - 53%, и Омской области - 51%. Машина стоимостью в пределах дохода за 1-2 года - у жителей Курганской области - 44%, Бурятии и Пермского края - по 41%. Управляют автомобилем дороже дохода за 2-3 года в основном водители Югры (31%), Курганской (30%) и Нижегородской (28%) областей", - также поделились в "Дроме".
 
БизнесЛенинградская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГОмская областьДром
 
 
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