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В России почти половина автовладельцев имеют машину ниже их годового дохода

В России почти половина автовладельцев имеют машину ниже их годового дохода - 23.10.2026, ПРАЙМ

В России почти половина автовладельцев имеют машину ниже их годового дохода

Почти половина российских автовладельцев имеют машину стоимостью ниже их годового дохода, а 34% - ценой в 1-2 годовых дохода, рассказали РИА Новости в... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T10:42+0300

2026-10-23T10:42+0300

2026-10-23T10:42+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - ПРАЙМ. Почти половина российских автовладельцев имеют машину стоимостью ниже их годового дохода, а 34% - ценой в 1-2 годовых дохода, рассказали РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". Портал провел исследование, чтобы выяснить у автовладельцев, какова стоимость их машины по сравнению с заработком. В нем приняли участие свыше 11 тысяч человек. "45% участников опроса сказали, что отдали за машину сумму меньше годового дохода. При этом в опросе десятилетней давности 48% автовладельцев дали такой же ответ. Еще 34% опрошенных сказали, что стоимость их автомобиля составляет сумму заработка за 1-2 года. Десять лет назад такой ответ выбрали 32% автомобилистов", - рассказали в пресс-службе. По данным портала, 21% участников исследования отметили, что их машина дороже, чем доход за 2-3 года. Десять лет назад таких ответов было 20%. "Владеют автомобилем стоимостью менее годового заработка в основном автолюбители Ленинградской области - 58%, Санкт-Петербурга - 53%, и Омской области - 51%. Машина стоимостью в пределах дохода за 1-2 года - у жителей Курганской области - 44%, Бурятии и Пермского края - по 41%. Управляют автомобилем дороже дохода за 2-3 года в основном водители Югры (31%), Курганской (30%) и Нижегородской (28%) областей", - также поделились в "Дроме".

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