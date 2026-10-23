https://1prime.ru/20261023/rossija-874547956.html

Продажи новых мотоциклов в России побили рекорд

Продажи новых мотоциклов в России побили рекорд - 23.10.2026, ПРАЙМ

Продажи новых мотоциклов в России побили рекорд

Продажи новых мотоциклов в России в натуральном выражении побили новый рекорд, с начал года они уже превысили 51 тысячу, то есть результат всего прошлого года,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T10:55+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России в натуральном выражении побили новый рекорд, с начал года они уже превысили 51 тысячу, то есть результат всего прошлого года, сообщает агентство "Автостат". "Рынок новой мототехники в РФ третий год подряд бьет рекорды. Так, в 2024 году было продано 43 тысячи новых мотоциклов, в 2025-м - 51 тысяча, а за (первые- ред.) девять месяцев 2026 года их реализовано уже 51 595 единиц", - говорится в сообщении. В том числе в сентябре был приобретен 4 121 новый мотоцикл - на 2,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Рынок растет восьмой месяц подряд, начиная с февраля. Также отмечается, что более 40% всей реализованной в начале осени новой мототехники пришлось на пять марок. Лидирует Regulmoto с результатом 625 мотоциклов. Далее следуют Motoland (369), Voge (277), Racer (270) и Sharmax (161). А самой популярной моделью в сентябре стал Motoland XF300 - продано 327 мотоциклов. В пятерку лидеров также вошли Racer RC 300, Voge CU, Regulmoto GTO и Regulmoto Sport.

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бизнес, промышленность, россия