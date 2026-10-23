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Россия поставила в Китай рекордный объем замороженного минтая - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Россия поставила в Китай рекордный объем замороженного минтая
Россия поставила в Китай рекордный объем замороженного минтая - 23.10.2026, ПРАЙМ
Россия поставила в Китай рекордный объем замороженного минтая
Россия за девять месяцев 2026 года поставила 541 тысячу тонн минтай в Китай на сумму 1 миллиард долларов, что стало рекордом в стоимостном выражении за всю... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:33+0300
2026-10-23T14:33+0300
россия
газ
китай
кнр
сша
агроэкспорт
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия за девять месяцев 2026 года поставила 541 тысячу тонн минтай в Китай на сумму 1 миллиард долларов, что стало рекордом в стоимостном выражении за всю историю наблюдений, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно данным ГТУ КНР, с января по сентябрь 2026 года Китай закупил у России более 541 тысячи тонн замороженного минтая на сумму 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении. В центре уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт минтая вырос на четверть в весе и на 78% — в деньгах. "Такой объем закупок в стоимостном выражении зафиксирован впервые за всю историю наблюдений. Ранее даже за полный календарный год объем закупок замороженного минтая не превышал 875 миллионов долларов", - отметили там. В "Агроэкспорте" добавили, что, помимо России, поставки замороженного минтая в Китай осуществляют США - 66 миллионов долларов, Канада - 4,7 миллиона долларов и Южная Корея - 2,7 миллиона долларов.
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россия, газ, китай, кнр, сша, агроэкспорт
РОССИЯ, Газ, КИТАЙ, КНР, США, Агроэкспорт
14:33 23.10.2026
 
Россия поставила в Китай рекордный объем замороженного минтая

"Агроэкспорт": Россия поставила в Китай 541 тысячу тонн минтая за девять месяцев

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия за девять месяцев 2026 года поставила 541 тысячу тонн минтай в Китай на сумму 1 миллиард долларов, что стало рекордом в стоимостном выражении за всю историю наблюдений, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно данным ГТУ КНР, с января по сентябрь 2026 года Китай закупил у России более 541 тысячи тонн замороженного минтая на сумму 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении.
В центре уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт минтая вырос на четверть в весе и на 78% — в деньгах.
"Такой объем закупок в стоимостном выражении зафиксирован впервые за всю историю наблюдений. Ранее даже за полный календарный год объем закупок замороженного минтая не превышал 875 миллионов долларов", - отметили там.
В "Агроэкспорте" добавили, что, помимо России, поставки замороженного минтая в Китай осуществляют США - 66 миллионов долларов, Канада - 4,7 миллиона долларов и Южная Корея - 2,7 миллиона долларов.
 
РОССИЯГазКИТАЙКНРСШААгроэкспорт
 
 
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