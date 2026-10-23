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"Единая Россия" выступила за учет мнения бизнеса при доработке закона

"Единая Россия" выступила за учет мнения бизнеса при доработке закона - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Единая Россия" выступила за учет мнения бизнеса при доработке закона

"Единая Россия" выступает за учет мнения предпринимателей при доработке закона о платформенной экономике, заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Денис... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:05+0300

2026-10-23T17:05+0300

2026-10-23T17:05+0300

россия

финансы

антон алиханов

единая россия

госдума

минпромторг

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Единая Россия" выступает за учет мнения предпринимателей при доработке закона о платформенной экономике, заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Денис Кравченко. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ранее заявлял, что власти обсуждают поправки к закону о платформенной экономике, который вступил в силу 1 октября. "Единая Россия" выступает за прямой диалог с бизнесом при доработке закона о платформенной экономике", - приводят слова Кравченко на сайте партии. Он отметил, что предсказуемые условия являются основой устойчивого развития малого и среднего бизнеса. "Уже в ближайшее время мы намерены обсудить все предложения предпринимателей с участием профильных комитетов Госдумы, правительства и представителей посреднических платформ", - приводят слова Кравченко в публикации.

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россия, финансы, антон алиханов, единая россия, госдума, минпромторг