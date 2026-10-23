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"Единая Россия" выступила за учет мнения бизнеса при доработке закона
"Единая Россия" выступила за учет мнения бизнеса при доработке закона - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" выступила за учет мнения бизнеса при доработке закона
"Единая Россия" выступает за учет мнения предпринимателей при доработке закона о платформенной экономике, заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Денис... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:05+0300
2026-10-23T17:05+0300
2026-10-23T17:05+0300
россия
финансы
антон алиханов
единая россия
госдума
минпромторг
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Единая Россия" выступает за учет мнения предпринимателей при доработке закона о платформенной экономике, заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Денис Кравченко.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ранее заявлял, что власти обсуждают поправки к закону о платформенной экономике, который вступил в силу 1 октября.
"Единая Россия" выступает за прямой диалог с бизнесом при доработке закона о платформенной экономике", - приводят слова Кравченко на сайте партии.
Он отметил, что предсказуемые условия являются основой устойчивого развития малого и среднего бизнеса.
"Уже в ближайшее время мы намерены обсудить все предложения предпринимателей с участием профильных комитетов Госдумы, правительства и представителей посреднических платформ", - приводят слова Кравченко в публикации.
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россия, финансы, антон алиханов, единая россия, госдума, минпромторг
РОССИЯ, Финансы, Антон Алиханов, Единая Россия, Госдума, Минпромторг
"Единая Россия" выступила за учет мнения бизнеса при доработке закона
ЕР выступает за учет мнения бизнеса при доработке закона о платформенной экономике
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Единая Россия" выступает за учет мнения предпринимателей при доработке закона о платформенной экономике, заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Денис Кравченко.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ранее заявлял, что власти обсуждают поправки к закону о платформенной экономике, который вступил в силу 1 октября.
"Единая Россия" выступает за прямой диалог с бизнесом при доработке закона о платформенной экономике", - приводят слова Кравченко на сайте партии.
Он отметил, что предсказуемые условия являются основой устойчивого развития малого и среднего бизнеса.
"Уже в ближайшее время мы намерены обсудить все предложения предпринимателей с участием профильных комитетов Госдумы, правительства и представителей посреднических платформ", - приводят слова Кравченко в публикации.