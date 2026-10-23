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В России выделят 85 миллионов рублей на отработку сетевых рисков
В России выделят 85 миллионов рублей на отработку сетевых рисков - 23.10.2026, ПРАЙМ
В России выделят 85 миллионов рублей на отработку сетевых рисков
Не менее 85 миллионов рублей планируется ежегодно выделять в России на отработку сетевых рисков для несовершеннолетних, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:21+0300
2026-10-23T17:21+0300
2026-10-23T17:21+0300
россия
финансы
сергей кравцов
минпросвещения
госдума
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Не менее 85 миллионов рублей планируется ежегодно выделять в России на отработку сетевых рисков для несовершеннолетних, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Отмечу также выделение бюджетных ассигнований - по 85 миллионов рублей ежегодно - на отработку сетевых рисков в части несовершеннолетних. Этой работой займется Центр защиты прав и интересов детей", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По его словам, на реализацию программы "Развитие образования" в проекте бюджета предусмотрено 682,5 миллиарда рублей в 2027 году, 686 миллиардов рублей – в 2028 году и 696,7 миллиарда рублей – в 2029 году.
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россия, финансы, сергей кравцов, минпросвещения, госдума
РОССИЯ, Финансы, Сергей Кравцов, Минпросвещения, Госдума
В России выделят 85 миллионов рублей на отработку сетевых рисков
Кравцов: на отработку сетевых рисков для детей выделят 85 миллионов рублей
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Не менее 85 миллионов рублей планируется ежегодно выделять в России на отработку сетевых рисков для несовершеннолетних, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Отмечу также выделение бюджетных ассигнований - по 85 миллионов рублей ежегодно - на отработку сетевых рисков в части несовершеннолетних. Этой работой займется Центр защиты прав и интересов детей", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По его словам, на реализацию программы "Развитие образования" в проекте бюджета предусмотрено 682,5 миллиарда рублей в 2027 году, 686 миллиардов рублей – в 2028 году и 696,7 миллиарда рублей – в 2029 году.