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В России выделят 85 миллионов рублей на отработку сетевых рисков

В России выделят 85 миллионов рублей на отработку сетевых рисков - 23.10.2026, ПРАЙМ

В России выделят 85 миллионов рублей на отработку сетевых рисков

Не менее 85 миллионов рублей планируется ежегодно выделять в России на отработку сетевых рисков для несовершеннолетних, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:21+0300

2026-10-23T17:21+0300

2026-10-23T17:21+0300

россия

финансы

сергей кравцов

минпросвещения

госдума

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Не менее 85 миллионов рублей планируется ежегодно выделять в России на отработку сетевых рисков для несовершеннолетних, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Отмечу также выделение бюджетных ассигнований - по 85 миллионов рублей ежегодно - на отработку сетевых рисков в части несовершеннолетних. Этой работой займется Центр защиты прав и интересов детей", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, на реализацию программы "Развитие образования" в проекте бюджета предусмотрено 682,5 миллиарда рублей в 2027 году, 686 миллиардов рублей – в 2028 году и 696,7 миллиарда рублей – в 2029 году.

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россия, финансы, сергей кравцов, минпросвещения, госдума