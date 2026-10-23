https://1prime.ru/20261023/rossijane-874541896.html
Россияне назвали критерии идеальной подработки
Россияне назвали критерии идеальной подработки - 23.10.2026, ПРАЙМ
Россияне назвали критерии идеальной подработки
Большинство россиян считают идеальной подработку с гибким графиком, простым стартом и возможностью быстро получить вознаграждение, рассказали РИА Новости в... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T08:17+0300
2026-10-23T08:17+0300
2026-10-23T08:54+0300
россия
общество
работа
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян считают идеальной подработку с гибким графиком, простым стартом и возможностью быстро получить вознаграждение, рассказали РИА Новости в "Авито Подработке" по результатам исследования. "Первая черта идеальной подработки - удобный график. Помимо тех, кто предпочел бы брать задания без фиксированного расписания (44%), еще 16% респондентов хотели бы выбирать дни подработки на неделю вперед. Работать в одни и те же дни и часы каждую неделю предпочли бы 12%, только по выходным - 8%, во время каникул или отпуска - 3%", - говорится в исследовании. Второй чертой россияне считают быстрые выплаты и простой старт. Так, при одинаковом вознаграждении 40% опрошенных выбрали бы выплату сразу после подтверждения выполненного задания, а 37% - возможность начать без опыта с объяснением задач на месте. "Следующая черта - возможность стать самостоятельнее и приблизиться к личным целям. Так, 35% респондентов хотели бы чувствовать себя независимее благодаря дополнительному доходу. Еще 30% - накопить на покупку, поездку или обучение, 25% - спокойнее относиться к непредвиденным расходам, а 23% - чаще радовать себя", - добавили аналитики. Также россияне видят в подработке возможность переключиться и получить новый опыт. Среди участников этой группы 29% хотели бы сменить обстановку и отвлечься от привычных дел, 22% - попробовать новые занятия, а 14% - познакомиться с людьми. Только дополнительный доход, без других целей, нужен 12%.
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россия, общество , работа
РОССИЯ, Общество , работа
Россияне назвали критерии идеальной подработки
"Авито Подработка": большинство россиян считают идеальной подработку с гибким графиком
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян считают идеальной подработку с гибким графиком, простым стартом и возможностью быстро получить вознаграждение, рассказали РИА Новости в "Авито Подработке" по результатам исследования.
"Первая черта идеальной подработки - удобный график. Помимо тех, кто предпочел бы брать задания без фиксированного расписания (44%), еще 16% респондентов хотели бы выбирать дни подработки на неделю вперед. Работать в одни и те же дни и часы каждую неделю предпочли бы 12%, только по выходным - 8%, во время каникул или отпуска - 3%", - говорится в исследовании.
Второй чертой россияне считают быстрые выплаты и простой старт. Так, при одинаковом вознаграждении 40% опрошенных выбрали бы выплату сразу после подтверждения выполненного задания, а 37% - возможность начать без опыта с объяснением задач на месте.
"Следующая черта - возможность стать самостоятельнее и приблизиться к личным целям. Так, 35% респондентов хотели бы чувствовать себя независимее благодаря дополнительному доходу. Еще 30% - накопить на покупку, поездку или обучение, 25% - спокойнее относиться к непредвиденным расходам, а 23% - чаще радовать себя", - добавили аналитики.
Также россияне видят в подработке возможность переключиться и получить новый опыт. Среди участников этой группы 29% хотели бы сменить обстановку и отвлечься от привычных дел, 22% - попробовать новые занятия, а 14% - познакомиться с людьми. Только дополнительный доход, без других целей, нужен 12%.