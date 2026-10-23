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Посольство России в Швейцарии не получило приглашений на ВЭФ в Давосе

Посольство России в Швейцарии не получило приглашений на ВЭФ в Давосе - 23.10.2026, ПРАЙМ

Посольство России в Швейцарии не получило приглашений на ВЭФ в Давосе

Посольство России в Швейцарии сообщило РИА Новости, что не получило приглашений на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет в январе 2027 года,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T08:27+0300

2026-10-23T08:27+0300

2026-10-23T08:27+0300

мировая экономика

швейцария

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ЖЕНЕВА, 23 окт – ПРАЙМ. Посольство России в Швейцарии сообщило РИА Новости, что не получило приглашений на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет в январе 2027 года, несмотря на то, что организаторы сообщили о приглашении всех стран G20. Ранее на этой неделе президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Алоис Цвингги в интервью изданию Südostschweiz сообщил, что президент США Дональд Трамп вновь получил приглашение на форум. При этом он отметил, что "все главы государств стран G20 уже получили приглашения". "Посольство Российской Федерации в Швейцарии не получало от организаторов Всемирного экономического форума в Давосе приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2027 году", - сообщили в дипмиссии. Организаторы форума не ответили на просьбу агентства прокомментировать заявление Цвингги. ВЭФ - неправительственная международная организация, которая объединяет политических лидеров и руководителей крупнейших компаний стран G7 и G20, а также ведущих экспертов-экономистов. Ежегодная встреча в Давосе пройдет 18 по 22 января. В феврале 2026 года бывший глава форума Берге Бренде ушел в отставку после обнародования информации о его связях с Джеффри Эпштейном. Организаторы конференции, на словах отстаивающие европейские ценности, уже который год подряд отказывают в аккредитации СМИ из РФ.

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мировая экономика, швейцария, сша, дональд трамп, вэф