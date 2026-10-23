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Россия введет режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября
Россия введет режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября - 23.10.2026, ПРАЙМ
Россия введет режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября
Армия России прекращает огонь на херсонском направлении и вводит "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября в связи с проведением гуманитарной операции в районе... | 23.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Армия России прекращает огонь на херсонском направлении и вводит "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Херсонской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. "В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится "режим тишины" с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ. В пятницу Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области, оно начнет действовать 29 октября. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит именно Меланье Трамп. По его словам, военные сейчас занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек. Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация.
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общество , херсонская область, сша, херсон, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф, украина
Общество , Херсонская область, США, Херсон, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ, УКРАИНА
Россия введет режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября
Минобороны: армия России вводит "режим тишины" на херсонском направлении с 27 октября
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Армия России прекращает огонь на херсонском направлении и вводит "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Херсонской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится "режим тишины" с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
В пятницу Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области, оно начнет действовать 29 октября.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит именно Меланье Трамп. По его словам, военные сейчас занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация.