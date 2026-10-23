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Центробанк оценил рост экономики во втором полугодии, как умеренный
Центробанк оценил рост экономики во втором полугодии, как умеренный - 23.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк оценил рост экономики во втором полугодии, как умеренный
Экономика России, по оперативным данным, во втором полугодии 2026 года растет умеренными темпами, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:51+0300
2026-10-23T13:51+0300
2026-10-23T13:51+0300
банки
финансы
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экономика России, по оперативным данным, во втором полугодии 2026 года растет умеренными темпами, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров. "По оперативным данным, во втором полугодии 2026 года экономика растет умеренными темпами", - сказано там.Регулятор отметил продолжение восстановления инвестиционной активности в стране по сравнению с уровнями начала года. "В октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным", - говорится в документе.
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банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
Центробанк оценил рост экономики во втором полугодии, как умеренный
Центробанк оценил рост экономики во втором полугодии, как умеренный
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экономика России, по оперативным данным, во втором полугодии 2026 года растет умеренными темпами, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров.
"По оперативным данным, во втором полугодии 2026 года экономика растет умеренными темпами", - сказано там.
Регулятор отметил продолжение восстановления инвестиционной активности в стране по сравнению с уровнями начала года. "В октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным", - говорится в документе.