https://1prime.ru/20261023/rost-874559046.html

Центробанк оценил рост экономики во втором полугодии, как умеренный

Центробанк оценил рост экономики во втором полугодии, как умеренный - 23.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк оценил рост экономики во втором полугодии, как умеренный

Экономика России, по оперативным данным, во втором полугодии 2026 года растет умеренными темпами, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:51+0300

2026-10-23T13:51+0300

2026-10-23T13:51+0300

банки

финансы

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874559046.jpg?1792752714

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экономика России, по оперативным данным, во втором полугодии 2026 года растет умеренными темпами, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров. "По оперативным данным, во втором полугодии 2026 года экономика растет умеренными темпами", - сказано там.Регулятор отметил продолжение восстановления инвестиционной активности в стране по сравнению с уровнями начала года. "В октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным", - говорится в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банк россии