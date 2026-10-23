https://1prime.ru/20261023/rostehi-874551481.html

"Ростех" внедряет технологию безопасного обращения с отходами в Арктике

"Ростех" внедряет технологию безопасного обращения с отходами в Арктике - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Ростех" внедряет технологию безопасного обращения с отходами в Арктике

"Ростех" внедряет новую технологию безопасного обращения с отходами при добыче платины и палладия в Арктике, сообщила госкорпорация. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:56+0300

2026-10-23T11:56+0300

2026-10-23T11:56+0300

технологии

арктика

красноярский край

норильск

ростех

минприроды

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874551481.jpg?1792745760

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Ростех" внедряет новую технологию безопасного обращения с отходами при добыче платины и палладия в Арктике, сообщила госкорпорация. "Инженеры нашего холдинга "РТ-Инжиниринг" впервые в Арктике внедрили технологию сухого складирования отходов. В отличие от традиционных хвостохранилищ, на Черногорском горно-обогатительном комбинате в Норильске их предварительно обезвоживают с помощью пресс-фильтров до состояния кека – плотного материала с минимальным содержанием влаги", - сказано в сообщении "Ростеха" на платформе "Макс". Отмечается, что такое инженерное решение снижает негативное воздействие на окружающую среду и риски при хранении, а также позволяет сохранять естественный температурный режим мерзлого грунта. Согласно релизу, технология получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Переработка руды для получения платины и палладия неизбежно формирует значительный объем отходов обогащения – "хвостов", объяснили в компании. От того, насколько надежно организовано их хранение, зависит устойчивость промышленного объекта и снижение негативного воздействия на окружающую среду, особенно в условиях Арктики, уточнили там же. В сентябре "Ростех" заявил, что готовит к запуску Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Красноярском крае, где будет добываться платина и палладий, ввод в эксплуатацию запланирован на конец года. С освоением месторождения "Норильск-1" его мощность достигнет 14 миллионов тонн в год, что позволит производить до 55 тонн платиноидов в год и обеспечит ресурсную базу более чем на 50 лет, рассчитывают в компании. Российские компании планируют увеличить инвестиции в геологоразведку платиноидов в текущем году на 17%, почти до 2 миллиардов рублей, заявили РИА Новости ранее в пресс-службе Минприроды РФ. Там отметили, что крупнейшие месторождения платины и палладия находятся в Красноярском крае: Октябрьское, Талнахское и "Норильск-1".

арктика

красноярский край

норильск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, арктика, красноярский край, норильск, ростех, минприроды