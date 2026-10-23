https://1prime.ru/20261023/rst-874562463.html

РСТ не располагает данными о случаях отказа в выезде из-за фото в паспорте

РСТ не располагает данными о случаях отказа в выезде из-за фото в паспорте - 23.10.2026, ПРАЙМ

РСТ не располагает данными о случаях отказа в выезде из-за фото в паспорте

Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает данными о более 200 случаях отказов туристам в выезде из России из-за несоответствия фотографии в... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:01+0300

2026-10-23T15:01+0300

2026-10-23T15:05+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает данными о более 200 случаях отказов туристам в выезде из России из-за несоответствия фотографии в загранпаспорте, при этом, даже если эта информация соответствует действительности, то это относительно небольшое количество на фоне многомиллионного выездного турпотока, сообщили в союзе. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что за полгода больше 200 человек не прошли контроль — фотографии в загранпаспорте не совпали с внешностью. Указывалось, что дело в том, что в этих документах были либо селфи, либо отретушированные фотографии. "В РСТ не располагают подтверждением информации о 200 случаях отказа в выезде из России по причине несоответствия фотографии в загранпаспорте внешности владельца. Обращений по подобным ситуациям от туристов и туроператоров к нам не поступало", - говорится в сообщении. В объединении указали, что даже если опубликованные данные соответствуют действительности, то на фоне многомиллионного выездного турпотока речь идет об относительно небольшом количестве случаев и оснований говорить о массовом характере проблемы нет. Там подчеркнули, что в организованном туризме турагенты и туроператоры при оформлении поездки могут обратить внимание туриста на возможные проблемы с документами, в том числе на заметные расхождения между фотографией и внешностью. "Однако такая проверка не заменяет пограничный контроль и не гарантирует беспрепятственного пересечения границы", - добавили в РСТ. В союзе подчеркнули, что оценка действительности документа и принятие решения о пропуске через государственную границу относятся к компетенции уполномоченных государственных органов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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