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РСТ не располагает данными о случаях отказа в выезде из-за фото в паспорте - 23.10.2026, ПРАЙМ
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РСТ не располагает данными о случаях отказа в выезде из-за фото в паспорте
РСТ не располагает данными о случаях отказа в выезде из-за фото в паспорте - 23.10.2026, ПРАЙМ
РСТ не располагает данными о случаях отказа в выезде из-за фото в паспорте
Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает данными о более 200 случаях отказов туристам в выезде из России из-за несоответствия фотографии в... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:01+0300
2026-10-23T15:05+0300
бизнес
россия
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает данными о более 200 случаях отказов туристам в выезде из России из-за несоответствия фотографии в загранпаспорте, при этом, даже если эта информация соответствует действительности, то это относительно небольшое количество на фоне многомиллионного выездного турпотока, сообщили в союзе. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что за полгода больше 200 человек не прошли контроль — фотографии в загранпаспорте не совпали с внешностью. Указывалось, что дело в том, что в этих документах были либо селфи, либо отретушированные фотографии. "В РСТ не располагают подтверждением информации о 200 случаях отказа в выезде из России по причине несоответствия фотографии в загранпаспорте внешности владельца. Обращений по подобным ситуациям от туристов и туроператоров к нам не поступало", - говорится в сообщении. В объединении указали, что даже если опубликованные данные соответствуют действительности, то на фоне многомиллионного выездного турпотока речь идет об относительно небольшом количестве случаев и оснований говорить о массовом характере проблемы нет. Там подчеркнули, что в организованном туризме турагенты и туроператоры при оформлении поездки могут обратить внимание туриста на возможные проблемы с документами, в том числе на заметные расхождения между фотографией и внешностью. "Однако такая проверка не заменяет пограничный контроль и не гарантирует беспрепятственного пересечения границы", - добавили в РСТ. В союзе подчеркнули, что оценка действительности документа и принятие решения о пропуске через государственную границу относятся к компетенции уполномоченных государственных органов.
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бизнес, россия, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, РОССИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
15:01 23.10.2026 (обновлено: 15:05 23.10.2026)
 
РСТ не располагает данными о случаях отказа в выезде из-за фото в паспорте

РСТ не располагает информацией о 200 случаях отказа в выезде из РФ из-за фото в паспорте

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает данными о более 200 случаях отказов туристам в выезде из России из-за несоответствия фотографии в загранпаспорте, при этом, даже если эта информация соответствует действительности, то это относительно небольшое количество на фоне многомиллионного выездного турпотока, сообщили в союзе.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что за полгода больше 200 человек не прошли контроль — фотографии в загранпаспорте не совпали с внешностью. Указывалось, что дело в том, что в этих документах были либо селфи, либо отретушированные фотографии.
"В РСТ не располагают подтверждением информации о 200 случаях отказа в выезде из России по причине несоответствия фотографии в загранпаспорте внешности владельца. Обращений по подобным ситуациям от туристов и туроператоров к нам не поступало", - говорится в сообщении.
В объединении указали, что даже если опубликованные данные соответствуют действительности, то на фоне многомиллионного выездного турпотока речь идет об относительно небольшом количестве случаев и оснований говорить о массовом характере проблемы нет.
Там подчеркнули, что в организованном туризме турагенты и туроператоры при оформлении поездки могут обратить внимание туриста на возможные проблемы с документами, в том числе на заметные расхождения между фотографией и внешностью.
"Однако такая проверка не заменяет пограничный контроль и не гарантирует беспрепятственного пересечения границы", - добавили в РСТ.
В союзе подчеркнули, что оценка действительности документа и принятие решения о пропуске через государственную границу относятся к компетенции уполномоченных государственных органов.
 
БизнесРОССИЯРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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