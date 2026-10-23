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РСТ рассказал о туристах из России в районах ОАЭ, затронутых разливом нефти
РСТ рассказал о туристах из России в районах ОАЭ, затронутых разливом нефти - 23.10.2026, ПРАЙМ
РСТ рассказал о туристах из России в районах ОАЭ, затронутых разливом нефти
Данных о количестве российских туристов в районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), затронутых разливом нефти, нет, туроператоры точечно решают вопросы... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T22:53+0300
2026-10-23T22:53+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Данных о количестве российских туристов в районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), затронутых разливом нефти, нет, туроператоры точечно решают вопросы размещения туристов, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в пятницу система мониторинга ОАЭ зафиксировала разлив нефти с танкера, затронувший пляжи в эмирате Умм-эль-Кайвайн. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), закрыты пляжи Умм-эль-Кайвайна и соседний с ними пляж Аль-Хамрия в Шардже. На Аль-Хамрии отелей нет, а Умм-эль-Кайвайн малопопулярен у россиян для курортного отдыха. "Точных открытых данных о количестве российских туристов в затронутых районах на данный момент нет. По сообщениям туроператоров, с отдельными туристами решают вопросы размещения в соседних эмиратах", - говорят в РСТ. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip за осень 2025 года, на Умм-эль-Кайвайн приходилось около 0,4% бронирований ОАЭ на этой платформе. "Это показатель за прошлый сезон, а не доля всего российского турпотока и не оценка числа туристов, находящихся там сейчас", - добавили там. Помимо этого, в союзе отметили, что подтвержденных данных о влиянии ситуации на общий спрос на поездки в ОАЭ или о массовых отменах нет. Туристам следует уточнять информацию о конкретном отеле и пляже у туроператора.
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туризм, бизнес, россия, оаэ, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, Российский союз туриндустрии, РСТ
РСТ рассказал о туристах из России в районах ОАЭ, затронутых разливом нефти
РСТ: данных о числе туристов России в районах курортов ОАЭ, затронутых разливом нефти, нет
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Данных о количестве российских туристов в районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), затронутых разливом нефти, нет, туроператоры точечно решают вопросы размещения туристов, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в пятницу система мониторинга ОАЭ зафиксировала разлив нефти с танкера, затронувший пляжи в эмирате Умм-эль-Кайвайн. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), закрыты пляжи Умм-эль-Кайвайна и соседний с ними пляж Аль-Хамрия в Шардже. На Аль-Хамрии отелей нет, а Умм-эль-Кайвайн малопопулярен у россиян для курортного отдыха.
"Точных открытых данных о количестве российских туристов в затронутых районах на данный момент нет. По сообщениям туроператоров, с отдельными туристами решают вопросы размещения в соседних эмиратах", - говорят в РСТ.
По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip за осень 2025 года, на Умм-эль-Кайвайн приходилось около 0,4% бронирований ОАЭ на этой платформе. "Это показатель за прошлый сезон, а не доля всего российского турпотока и не оценка числа туристов, находящихся там сейчас", - добавили там.
Помимо этого, в союзе отметили, что подтвержденных данных о влиянии ситуации на общий спрос на поездки в ОАЭ или о массовых отменах нет. Туристам следует уточнять информацию о конкретном отеле и пляже у туроператора.