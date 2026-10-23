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Волна роста рубля может продолжиться": рубль укрепляется к юаню

Волна роста рубля может продолжиться": рубль укрепляется к юаню - 23.10.2026, ПРАЙМ

Волна роста рубля может продолжиться": рубль укрепляется к юаню

Рубль укрепляется к юаню в первые часы торгов пятницы при поддержке целого ряда факторов, тем самым его непрерывное укрепление этой недели продолжается, следует | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:25+0300

2026-10-23T11:25+0300

2026-10-23T11:32+0300

рынок

богдан зварич

эльвира набиуллина

банк россии

ук альфа-капитал

альфа-капитал

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Рубль укрепляется к юаню в первые часы торгов пятницы при поддержке целого ряда факторов, тем самым его непрерывное укрепление этой недели продолжается, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.56 мск понижается на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,09 рубля. "Участники рынка ожидают сегодня заседания Банка России... обновленный среднесрочный прогноз и главные заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Рубль продолжит получать поддержку со стороны экспортеров, которые ведут подготовку к налоговым выплатам, приходящимся на 28 октября, в результате чего предъявляют повышенный спрос на рублевую ликвидность. Плюс к этому... высокие цены на нефть настраивают рынок на ожидание дальнейшего роста притока валюты", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. При этом сегодняшнее заседание ЦБ РФ, где он ожидает сохранения учетной ставки на уровне 14%, на его взгляд, не окажет существенного влияния на динамику курсов основных валют. "На наш взгляд, сегодня волна роста рубля может продолжиться, в результате чего китайская валюта сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 12–12,5 рублей, - добавляет Зварич. "Валютный коридор для доллара расширился до 80-85 рублей. В краткосрочной перспективе может снизиться до 80 рублей. Внебиржевые торги евро сместились в торговый диапазон 90-95,7 рублей. Юань остается коридоре 12,00-12,70 рубля с движением к 12 рублям", - добавляет Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 80–82 рубля за доллар, 90,5–92,5 за евро и 11,9–12,4 за юань", - заключает Силаев.

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рынок, богдан зварич, эльвира набиуллина, банк россии, ук альфа-капитал, альфа-капитал