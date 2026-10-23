https://1prime.ru/20261023/rubl-874557594.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже не реагирует на решение по ставке
Курс юаня к рублю на Мосбирже не реагирует на решение по ставке - 23.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже не реагирует на решение по ставке
Курс юаня к рублю на Московской бирже практически не меняется после того, как Банк России озвучил решение сохранить неизменной ключевую ставку на уровне 14%... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:42+0300
2026-10-23T13:42+0300
2026-10-23T13:42+0300
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мосбиржа
ключевая ставка
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже практически не меняется после того, как Банк России озвучил решение сохранить неизменной ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск падает на 14 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,02 рубля. В начале торгового дня пятницы курс китайской валюты снижался до 12,10 рубля, что было на 6 копеек ниже предыдущего закрытия. Рост рубля к юаню продолжается с начала торговой недели, обновлен минимум с начала августа.
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рынок, торги, банк россии, мосбиржа, ключевая ставка
Рынок, Торги, Банк России, Мосбиржа, ключевая ставка
Курс юаня к рублю на Мосбирже не реагирует на решение по ставке
Курс юаня к рублю на Московской бирже не реагирует на решение ЦБ сохранить ключевую ставку
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже практически не меняется после того, как Банк России озвучил решение сохранить неизменной ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск падает на 14 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,02 рубля.
В начале торгового дня пятницы курс китайской валюты снижался до 12,10 рубля, что было на 6 копеек ниже предыдущего закрытия. Рост рубля к юаню продолжается с начала торговой недели, обновлен минимум с начала августа.