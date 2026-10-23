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"В пользу рубля": аналитики оценили решение ЦБ по ключевой ставке

"В пользу рубля": аналитики оценили решение ЦБ по ключевой ставке - 23.10.2026, ПРАЙМ

"В пользу рубля": аналитики оценили решение ЦБ по ключевой ставке

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал шестую сессию подряд, обновив минимум с начала августа – в районе ключевой отметки 12 рублей,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T21:17+0300

2026-10-23T21:17+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал шестую сессию подряд, обновив минимум с начала августа – в районе ключевой отметки 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 10 копеек и составил 12,06 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,01-12,11 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,58 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу продолжил снижаться шестой торговый день подряд и обновил минимум с 5 августа. Ожидаемое решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых было спокойно воспринято участниками российского валютного рынка. Курс остался на локальных минимумах – немного выше 12 рублей за юань, которые он достиг в ходе утреннего ощутимого снижения. После решения курс стабилизировался около достигнутых уровней. "ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и повысил ожидания по средней ставке в 2027-2028 годы. Это можно трактовать в пользу рубля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.51 мск росла на 2,7% до 116,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 101,9 пункта. Прогнозы В условиях фактически закрытого финансового счета и ограниченного трансграничного движения капитала чувствительность валютного курса к изменению ключевой ставки ЦБ РФ заметно снизилась, считает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". "Поэтому определяющее влияние на динамику рубля по-прежнему будут оказывать внешнеторговые потоки и соотношение спроса и предложения на российском валютном рынке. На конец года по-прежнему ждем доллар на уровне 85 рублей", - добавляет он. На следующей неделе завершится налоговый период октября, и валюты могут "отжаться" вверх, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Тем более что технически они уже перепроданы. Доллар может вернуться к 82-83 рублям, евро – к 92-93 рублям, юань – к 12,2-12,4 рубля", - оценивает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, рынок, торги, рубль, доллар сша, юань, евро, валюта, курсы валют