Рубль оперся на жесткость ЦБ и геополитику

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал ощутимое падение в направлении ключевого уровня 12 рублей.Волатильность курса выросла относительно уровня предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,01-12,43 рубля за юань. То есть курс обновил минимум с 5 августа.Курс юаня снижался все пять дней на неделе. В итоге китайская валюта подешевела вторую неделю подряд.Поддержка курсу рубля приходила от роста геополитических надежд на фоне продвижения к трехсторонней встрече РФ-США-Украина в Абу-Даби в ноябре.Стоимость нефти вышла на многомесячные максимумы - выше отметки 115 долларов за баррель марки Brent, что также поддерживало курс рубля.Наконец, решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых и жесткая риторика регулятора в конце недели также поддержали курс рубля.Стоимость китайской валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,34% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,41% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,34 - +0,69%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 40 копеек и составил 12,06 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 3,08 рубля до 80,54 рубля, а евро – на 3,48 рубля до 90,24 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 9,4 тысячи рублей против 9,2 тысячи неделей ранее.Рубль находил поддержкуКурс китайской валюты сразу с начала недели взял высокий темп падения, закрепляясь ниже психологического уровня 12,5 рубля.При этом игроки рынка обратили внимание на значимые для рубля заявления представителей Минфина РФ. Так, замглавы ведомства Алексей Сазанов заявил, что изменения по налогам в бюджетном пакете на 2027-2029 годы, которые приводят к снижению ожидаемых дополнительных доходов, маловероятны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продолжение обеспечения макроэкономической стабильности России повышает роль Минфина.В нынешний период необходима дополнительная координация, финансовая дисциплина. И с точки зрения вице-премьера, который по распределению полномочий курирует несколько ведомств и подразделений, конечно, это будут расширенные полномочия у Антона Силуанова, добавил он.Также игроки отыгрывали геополитический позитив. Поездка и переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Осло, а затем в Москве подогревали надежды на продвижение в урегулировании украинского кризиса, что благоприятно сказывалось на курсовой динамике.ПрогнозыВ конце недели курс юаня к российской валюте ощутимо шел вниз – в район 12 рублей - уже в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Регулятор ожидаемо сохранил ее на уровне 14% годовых. При этом Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Повысил он и прогноз средней ключевой ставки на 2027 год: ждет 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%. Денежно-кредитные условия в России ЦБ оценил как умеренно жесткие.В заявлении по ключевой ставке регулятор вновь не дал сигнал по дальнейшим шагам, сохранив нейтральный сигнал: будет принимать дальнейшие решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.ЦБ РФ потребуется более длительный период поддержания периода умеренно жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), для устойчивого возвращения инфляции к 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Пространство для снижения ключевой ставки в 2027 году сохраняется, но стало меньше, добавила она.Таким образом, для рубля сохраняются позитивные факторы со стороны ДКУ. Поэтому на следующей неделе курс юаня на Мосбирже, скорее всего, сможет обновить локальный минимум ниже психологической отметки 12 рублей, после чего попробует скорректироваться вверх в условиях завершению налогового периода октября.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал ощутимое падение в направлении ключевого уровня 12 рублей.
Волатильность курса выросла относительно уровня предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,01-12,43 рубля за юань. То есть курс обновил минимум с 5 августа.
Курс юаня снижался все пять дней на неделе. В итоге китайская валюта подешевела вторую неделю подряд.
Поддержка курсу рубля приходила от роста геополитических надежд на фоне продвижения к трехсторонней встрече РФ-США-Украина в Абу-Даби в ноябре.
Стоимость нефти вышла на многомесячные максимумы - выше отметки 115 долларов за баррель марки Brent, что также поддерживало курс рубля.
Наконец, решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых и жесткая риторика регулятора в конце недели также поддержали курс рубля.
Стоимость китайской валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,34% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,41% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,34 - +0,69%.
В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 40 копеек и составил 12,06 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 3,08 рубля до 80,54 рубля, а евро – на 3,48 рубля до 90,24 рубля.
Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 9,4 тысячи рублей против 9,2 тысячи неделей ранее.
Рубль находил поддержку
Курс китайской валюты сразу с начала недели взял высокий темп падения, закрепляясь ниже психологического уровня 12,5 рубля.
При этом игроки рынка обратили внимание на значимые для рубля заявления представителей Минфина РФ. Так, замглавы ведомства Алексей Сазанов заявил, что изменения по налогам в бюджетном пакете на 2027-2029 годы, которые приводят к снижению ожидаемых дополнительных доходов, маловероятны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продолжение обеспечения макроэкономической стабильности России повышает роль Минфина.
В нынешний период необходима дополнительная координация, финансовая дисциплина. И с точки зрения вице-премьера, который по распределению полномочий курирует несколько ведомств и подразделений, конечно, это будут расширенные полномочия у Антона Силуанова, добавил он.
Также игроки отыгрывали геополитический позитив. Поездка и переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Осло, а затем в Москве подогревали надежды на продвижение в урегулировании украинского кризиса, что благоприятно сказывалось на курсовой динамике.
Прогнозы
В конце недели курс юаня к российской валюте ощутимо шел вниз – в район 12 рублей - уже в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Регулятор ожидаемо сохранил ее на уровне 14% годовых. При этом Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Повысил он и прогноз средней ключевой ставки на 2027 год: ждет 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%. Денежно-кредитные условия в России ЦБ оценил как умеренно жесткие.
В заявлении по ключевой ставке регулятор вновь не дал сигнал по дальнейшим шагам, сохранив нейтральный сигнал: будет принимать дальнейшие решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
ЦБ РФ потребуется более длительный период поддержания периода умеренно жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), для устойчивого возвращения инфляции к 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Пространство для снижения ключевой ставки в 2027 году сохраняется, но стало меньше, добавила она.
Таким образом, для рубля сохраняются позитивные факторы со стороны ДКУ. Поэтому на следующей неделе курс юаня на Мосбирже, скорее всего, сможет обновить локальный минимум ниже психологической отметки 12 рублей, после чего попробует скорректироваться вверх в условиях завершению налогового периода октября.
Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"
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