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На капремонт общежитий вузов направят 25,5 миллиарда рублей в 2027 году

На капремонт общежитий вузов направят 25,5 миллиарда рублей в 2027 году - 23.10.2026, ПРАЙМ

На капремонт общежитий вузов направят 25,5 миллиарда рублей в 2027 году

На капитальный ремонт общежитий вузов планируется направить 25,5 миллиарда рублей в 2027 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:28+0300

2026-10-23T15:28+0300

2026-10-23T15:30+0300

финансы

россия

минобрнауки

госдума

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. На капитальный ремонт общежитий вузов планируется направить 25,5 миллиарда рублей в 2027 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "При формировании проекта федерального бюджета объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение обновления инфраструктуры, прежде всего университетов, для проживания студентов, речь идет о капитальном ремонте общежитий, удалось сохранить на уровне не ниже текущего года, а именно на следующий год - 25,5 миллиарда, на 2028 будет 27,2 миллиарда и на 2029 - 26,9 миллиарда", - сказал Фальков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он напомнил, что к 2030 году должны быть капитально отремонтированы 800 общежитий.

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финансы, россия, минобрнауки, госдума