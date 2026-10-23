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На капремонт общежитий вузов направят 25,5 миллиарда рублей в 2027 году
На капремонт общежитий вузов направят 25,5 миллиарда рублей в 2027 году - 23.10.2026, ПРАЙМ
На капремонт общежитий вузов направят 25,5 миллиарда рублей в 2027 году
На капитальный ремонт общежитий вузов планируется направить 25,5 миллиарда рублей в 2027 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:28+0300
2026-10-23T15:28+0300
2026-10-23T15:30+0300
финансы
россия
минобрнауки
госдума
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. На капитальный ремонт общежитий вузов планируется направить 25,5 миллиарда рублей в 2027 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "При формировании проекта федерального бюджета объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение обновления инфраструктуры, прежде всего университетов, для проживания студентов, речь идет о капитальном ремонте общежитий, удалось сохранить на уровне не ниже текущего года, а именно на следующий год - 25,5 миллиарда, на 2028 будет 27,2 миллиарда и на 2029 - 26,9 миллиарда", - сказал Фальков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он напомнил, что к 2030 году должны быть капитально отремонтированы 800 общежитий.
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финансы, россия, минобрнауки, госдума
Финансы, РОССИЯ, Минобрнауки, Госдума
На капремонт общежитий вузов направят 25,5 миллиарда рублей в 2027 году
Фальков: на капитальный ремонт общежитий вузов направят 25,5 миллиарда рублей в 2027 году
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. На капитальный ремонт общежитий вузов планируется направить 25,5 миллиарда рублей в 2027 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"При формировании проекта федерального бюджета объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение обновления инфраструктуры, прежде всего университетов, для проживания студентов, речь идет о капитальном ремонте общежитий, удалось сохранить на уровне не ниже текущего года, а именно на следующий год - 25,5 миллиарда, на 2028 будет 27,2 миллиарда и на 2029 - 26,9 миллиарда", - сказал Фальков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он напомнил, что к 2030 году должны быть капитально отремонтированы 800 общежитий.