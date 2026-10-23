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Выработка электроэнергии группы "Русгидро" за 9 месяцев выросла на 10,2% - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Выработка электроэнергии группы "Русгидро" за 9 месяцев выросла на 10,2%
Выработка электроэнергии группы "Русгидро" за 9 месяцев выросла на 10,2% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии группы "Русгидро" за 9 месяцев выросла на 10,2%
Выработка электроэнергии группы "Русгидро" по итогам первых трех кварталов года выросла на 10,2%, до 117,1 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T09:53+0300
2026-10-23T09:53+0300
россия
дальний восток
русгидро
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии группы "Русгидро" по итогам первых трех кварталов года выросла на 10,2%, до 117,1 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "По итогам девяти месяцев 2026 года общая выработка электроэнергии объектами, принадлежащими группе "Русгидро" с учетом Богучанской ГЭС, составила 117,1 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 10,2% год к году", - говорится в сообщении. Выработка ГЭС и ГАЭС выросла на 12,1%, до 95,5 миллиарда кВт.ч, производство электроэнергии тепловыми станциями составило 21,4 миллиарда кВт.ч, что на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Отпуск тепловой энергии на Дальнем Востоке сократился на 0,3% до 18,9 миллиона Гкал. Общий полезный отпуск электроэнергии энергосбытовыми компаниями "Русгидро" увеличился на 1,9% и достиг 37,4 миллиарда кВт.ч. В сообщении отмечается, что позитивная динамика выработки была обусловлена повышенной приточностью c начала года в водохранилища Волжско-Камского и Сулакского каскадов ГЭС, близкой к норме приточностью в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС, а также эффективным планированием режима работы ГЭС и началом поставки электроэнергии и мощности модернизированным турбоагрегатом №2 Владивостокской ТЭЦ-2. "Вследствие модернизации генерирующего оборудования гидроэлектростанций и Владивостокской ТЭЦ-2 установленная электрическая мощность объектов генерации, принадлежащих группе "Русгидро", возросла на 74,5 МВт и составила 38 734 МВт с учетом Богучанской ГЭС", - добавляется в сообщении. Только в третьем квартале выработка "Русгидро" с учетом Богучанской ГЭС увеличилась на 18,6%, до 40,7 миллиарда кВт·ч. Производство электроэнергии на ГЭС и ГАЭС за этот период выросло на 19,9%, до 34,9 миллиарда кВт.ч, а на объектах тепловой генерации - на 11,5%, до 5,8 миллиарда кВт.ч. По сравнению с третьим кварталом прошлого года отпуск тепла электростанциями и котельными "Русгидро" на Дальнем Востоке увеличился на 0,9% и достиг 1,9 миллиона Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний вырос на 1%, до 10,5 миллиарда кВт.ч. "По прогнозу Гидрометцентра России, в четвертом квартале 2026 года суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС и Чиркейской ГЭС ожидается выше нормы. Приток воды в водохранилища группы на Дальнем Востоке и в Сибири прогнозируется близким к норме", - отмечает "Русгидро".
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россия, дальний восток, русгидро
РОССИЯ, Дальний Восток, Русгидро
09:53 23.10.2026
 
Выработка электроэнергии группы "Русгидро" за 9 месяцев выросла на 10,2%

Выработка электроэнергии группы "Русгидро" по итогам трех кварталов года выросла на 10,2%

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии группы "Русгидро" по итогам первых трех кварталов года выросла на 10,2%, до 117,1 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
"По итогам девяти месяцев 2026 года общая выработка электроэнергии объектами, принадлежащими группе "Русгидро" с учетом Богучанской ГЭС, составила 117,1 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 10,2% год к году", - говорится в сообщении.
Выработка ГЭС и ГАЭС выросла на 12,1%, до 95,5 миллиарда кВт.ч, производство электроэнергии тепловыми станциями составило 21,4 миллиарда кВт.ч, что на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Отпуск тепловой энергии на Дальнем Востоке сократился на 0,3% до 18,9 миллиона Гкал. Общий полезный отпуск электроэнергии энергосбытовыми компаниями "Русгидро" увеличился на 1,9% и достиг 37,4 миллиарда кВт.ч.
В сообщении отмечается, что позитивная динамика выработки была обусловлена повышенной приточностью c начала года в водохранилища Волжско-Камского и Сулакского каскадов ГЭС, близкой к норме приточностью в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС, а также эффективным планированием режима работы ГЭС и началом поставки электроэнергии и мощности модернизированным турбоагрегатом №2 Владивостокской ТЭЦ-2.
"Вследствие модернизации генерирующего оборудования гидроэлектростанций и Владивостокской ТЭЦ-2 установленная электрическая мощность объектов генерации, принадлежащих группе "Русгидро", возросла на 74,5 МВт и составила 38 734 МВт с учетом Богучанской ГЭС", - добавляется в сообщении.
Только в третьем квартале выработка "Русгидро" с учетом Богучанской ГЭС увеличилась на 18,6%, до 40,7 миллиарда кВт·ч. Производство электроэнергии на ГЭС и ГАЭС за этот период выросло на 19,9%, до 34,9 миллиарда кВт.ч, а на объектах тепловой генерации - на 11,5%, до 5,8 миллиарда кВт.ч.
По сравнению с третьим кварталом прошлого года отпуск тепла электростанциями и котельными "Русгидро" на Дальнем Востоке увеличился на 0,9% и достиг 1,9 миллиона Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний вырос на 1%, до 10,5 миллиарда кВт.ч.
"По прогнозу Гидрометцентра России, в четвертом квартале 2026 года суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС и Чиркейской ГЭС ожидается выше нормы. Приток воды в водохранилища группы на Дальнем Востоке и в Сибири прогнозируется близким к норме", - отмечает "Русгидро".
 
РОССИЯДальний ВостокРусгидро
 
 
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