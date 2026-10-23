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"Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату налогов

"Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату налогов - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату налогов

"Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату 10 миллиардов рублей налоговой задолженности, следует из отчета компании по РСБУ. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:32+0300

2026-10-23T16:32+0300

2026-10-23T16:32+0300

финансы

россия

русснефть

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату 10 миллиардов рублей налоговой задолженности, следует из отчета компании по РСБУ. "12 октября 2026 года обществу предоставлена рассрочка по уплате задолженности по налогам в сумме 10 000 миллионов рублей с 12.10.2026 по 12.10.2028", - говорится в отчете. Чистая прибыль компании по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года выросла в 4,4 раза - до 22,322 миллиарда рублей. "Русснефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).

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финансы, россия, русснефть