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"Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату налогов
"Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату налогов - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату налогов
"Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату 10 миллиардов рублей налоговой задолженности, следует из отчета компании по РСБУ. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:32+0300
2026-10-23T16:32+0300
2026-10-23T16:32+0300
финансы
россия
русснефть
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату 10 миллиардов рублей налоговой задолженности, следует из отчета компании по РСБУ.
"12 октября 2026 года обществу предоставлена рассрочка по уплате задолженности по налогам в сумме 10 000 миллионов рублей с 12.10.2026 по 12.10.2028", - говорится в отчете.
Чистая прибыль компании по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года выросла в 4,4 раза - до 22,322 миллиарда рублей.
"Русснефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
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финансы, россия, русснефть
Финансы, РОССИЯ, Русснефть
"Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату налогов
"Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату налоговой задолженности
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Русснефть" получила двухлетнюю рассрочку на уплату 10 миллиардов рублей налоговой задолженности, следует из отчета компании по РСБУ.
"12 октября 2026 года обществу предоставлена рассрочка по уплате задолженности по налогам в сумме 10 000 миллионов рублей с 12.10.2026 по 12.10.2028", - говорится в отчете.
Чистая прибыль компании по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года выросла в 4,4 раза - до 22,322 миллиарда рублей.
"Русснефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).