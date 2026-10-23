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"Сильная просадка маловероятна": аналитики оценили рынок акций перед ЦБ - 23.10.2026, ПРАЙМ
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"Сильная просадка маловероятна": аналитики оценили рынок акций перед ЦБ
"Сильная просадка маловероятна": аналитики оценили рынок акций перед ЦБ - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Сильная просадка маловероятна": аналитики оценили рынок акций перед ЦБ
Российский рынок акций усилил рост в первые часы торгов пятницы в ожидании предстоящего заседания Банка России по ключевой ставке, следует из данных Московской... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:21+0300
2026-10-23T10:26+0300
рынок
торги
финансы
эльвира набиуллина
евгений локтюхов
банк россии
мосбиржа
аэрофлот
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост в первые часы торгов пятницы в ожидании предстоящего заседания Банка России по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 9.55 мск рос на 0,42% относительно предыдущего закрытия - до 2439,67 пункта. На старте утренних торгов он прибавлял 0,1%. В лидерах роста - акции "Аэрофлота" (+0,57%), "Россетей Ленэнерго" (+0,54%), "Норильского никеля" (+0,32%), "Газпром нефти" (+0,29%), "Ростелекома" (+0,19%). В лидерах снижения - акции девелоперов ЛСР (-1,29%) и ПИКа (-0,86%), "Фосагро" (-0,28%), "М.Видео" (-0,12%). "В пятницу, 23 октября, состоится главное событие недели - заседание Банка России. Решение по ключевой ставке объявят в 13.30 по московскому времени, а основное внимание привлечет пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной в 15.00", - напоминают аналитики компании "Цифра брокер". Они полагают, что регулятор может сохранить "ключ" на уровне 14%, а умеренно жесткая риторика способна остудить оптимизм на рынке акций и вернуть индекс Мосбиржи к 2300-2400 пунктам. "Сегодня главным событием на внутреннем рынке, влияющим на направление котировок, станет заседание совета директоров ЦБ РФ, посвященное ключевой ставке. Ее сохранение на прежнем уровне совпало бы с общими ожиданиями, поэтому сильная просадка маловероятна, но в центре внимания будет изменение прогноза регулятора и последующие комментарии, которые вполне могут преподнести сюрприз", - комментируют аналитики банка "Синара". "Сегодня, как минимум в первой половине дня, индекс Мосбиржи может продолжить проторговку нижней части диапазона 2400-2500 пунктов: несмотря на штурм фьючерсом на нефти Brent майских пиков и геополитический оптимизм, опасения относительно степени ухудшения ожиданий Банка России по ставке и экономике и новостные риски выходных способны сдерживать покупки. В отсутствие явного негатива от регулятора склонны рассчитывать на сдержанно-позитивное закрытие недели", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
рынок, торги, финансы, эльвира набиуллина, евгений локтюхов, банк россии, мосбиржа, аэрофлот
Рынок, Торги, Финансы, Эльвира Набиуллина, Евгений Локтюхов, Банк России, Мосбиржа, Аэрофлот
10:21 23.10.2026 (обновлено: 10:26 23.10.2026)
 
"Сильная просадка маловероятна": аналитики оценили рынок акций перед ЦБ

Локтюхов: индекс Мосбиржи может проторговывать нижнюю часть диапазона 2400–2500 пунктов

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост в первые часы торгов пятницы в ожидании предстоящего заседания Банка России по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 9.55 мск рос на 0,42% относительно предыдущего закрытия - до 2439,67 пункта. На старте утренних торгов он прибавлял 0,1%.
В лидерах роста - акции "Аэрофлота" (+0,57%), "Россетей Ленэнерго" (+0,54%), "Норильского никеля" (+0,32%), "Газпром нефти" (+0,29%), "Ростелекома" (+0,19%).
В лидерах снижения - акции девелоперов ЛСР (-1,29%) и ПИКа (-0,86%), "Фосагро" (-0,28%), "М.Видео" (-0,12%).
"В пятницу, 23 октября, состоится главное событие недели - заседание Банка России. Решение по ключевой ставке объявят в 13.30 по московскому времени, а основное внимание привлечет пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной в 15.00", - напоминают аналитики компании "Цифра брокер".
Они полагают, что регулятор может сохранить "ключ" на уровне 14%, а умеренно жесткая риторика способна остудить оптимизм на рынке акций и вернуть индекс Мосбиржи к 2300-2400 пунктам.
"Сегодня главным событием на внутреннем рынке, влияющим на направление котировок, станет заседание совета директоров ЦБ РФ, посвященное ключевой ставке. Ее сохранение на прежнем уровне совпало бы с общими ожиданиями, поэтому сильная просадка маловероятна, но в центре внимания будет изменение прогноза регулятора и последующие комментарии, которые вполне могут преподнести сюрприз", - комментируют аналитики банка "Синара".
"Сегодня, как минимум в первой половине дня, индекс Мосбиржи может продолжить проторговку нижней части диапазона 2400-2500 пунктов: несмотря на штурм фьючерсом на нефти Brent майских пиков и геополитический оптимизм, опасения относительно степени ухудшения ожиданий Банка России по ставке и экономике и новостные риски выходных способны сдерживать покупки. В отсутствие явного негатива от регулятора склонны рассчитывать на сдержанно-позитивное закрытие недели", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
 
РынокТоргиФинансыЭльвира НабиуллинаЕвгений ЛоктюховБанк РоссииМосбиржаАэрофлот
 
 
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