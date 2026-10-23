https://1prime.ru/20261023/rynok-874578357.html

Рынок проигнорировал ЦБ: аналитики оценили динамику индекса Мосбиржи

Рынок проигнорировал ЦБ: аналитики оценили динамику индекса Мосбиржи - 23.10.2026, ПРАЙМ

Рынок проигнорировал ЦБ: аналитики оценили динамику индекса Мосбиржи

Российский рынок по итогам основной сессии пятницы вырос на 1,5%, выше 2450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T20:02+0300

2026-10-23T20:02+0300

2026-10-23T20:02+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии пятницы вырос на 1,5%, выше 2450 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,45%, до 2464,67 пункта, долларовый РТС - на 2,19% - до 964,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,26%, до 941,8 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,59%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,93%, долларовый РТС - на 5,48%. Валютные индексы выросли сильнее на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню. Рынок на подъеме Российский рынок акций в основные торги пятницы демонстрировал преимущественно повышательную динамику, особенно во второй половине дня. В итоге он превысил уровень 2450 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи в пятницу в основном демонстрировал рост. Бенчмарк уходил в красную зону сразу после заседания ЦБ, но быстро восстановился в хороший плюс. Цены на нефть продолжили обновлять многомесячные максимумы. Поддержала рынок и геополитика. В Кремле подтвердили, что переговоры в формате РФ-США-Украина запланированы на первую половину ноября и должны состояться в Абу-Даби", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Банк России сегодня сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых. Такое решение было ожидаемо. ЦБ дал нейтральный сигнал, однако прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год повысил до 12,5–13,5% с предыдущих 10,5–12,5%. Это в моменте надавило на рынок акций и одновременно придало дополнительных сил рублю, отмечает Смирнов. В частности, подорожали бумаги "ИнтерРАО" (+4,1%), "Новатэка" (+3,3%), "Газпрома" (+3,1%), "ИКС 5" (+3%). Подешевели акции ЮГК (-2,3%). Стоимость нефти к 19.40 мск росла на 2,8% - до 116,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 101,8 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в уверенный плюс, очевидно, реагируя прежде всего на перспективу продолжения мирных переговоров по Украине и высокие цены на нефть, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Ужесточение тона ЦБ РФ по итогам очередного заседания при этом было проигнорировано рынком, хотя среднесрочно данный фактор можно назвать негативным для акций и позитивным для рубля. Регулятор, в частности, подчеркнул повышенное инфляционное давление и высокие инфляционные ожидания, а также сообщил об уменьшении пространства для снижения ставки в следующем году", - добавляет она. В начале будущей недели в фокусе внимания останутся геополитика, цены на нефть, валютные курсы, ключевые статданные и публикации, а также корпоративные новости, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций", говоря о перспективах рынка. "Индекс Мосбиржи, по нашим оценкам, продолжит двигаться в области 2400-2500 пунктов", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, акции