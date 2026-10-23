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РЖД выполнят задачи, поставленные советом директоров на 2026 год

РЖД выполнят задачи, поставленные советом директоров на 2026 год - 23.10.2026, ПРАЙМ

РЖД выполнят задачи, поставленные советом директоров на 2026 год

РЖД выполнят задачи, поставленные советом директоров по погрузке и по получению доходов на 2026 год, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Вадим... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:56+0300

2026-10-23T16:56+0300

2026-10-23T16:56+0300

бизнес

михайлов

олег белозеров

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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. РЖД выполнят задачи, поставленные советом директоров по погрузке и по получению доходов на 2026 год, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Вадим Михайлов. "С точки зрения погрузки сейчас рано говорить, потому что все очень волатильно. Но все задачи, которые поставлены советом директоров по погрузке и по получению доходов, будут исполнены", - сообщил Михайлов в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Погрузка на сети РЖД в январе-сентябре 2026 года снизилась на 0,7% в годовом выражении и составила 824,4 миллиона тонн, в сентябре – на 1,2% - до 90,3 миллиона тонн. РЖД по итогам 2026 года ожидают погрузку чуть ниже предыдущего года, но готовы вывезти все предъявленные грузы, сообщал в сентябре журналистам гендиректор компании Олег Белозеров. Погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5,6% и составила 1,116 миллиарда тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, михайлов, олег белозеров, ржд