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В РЖД рассказали о вариантах перевозок овощей из Турции и Азербайджана
В РЖД рассказали о вариантах перевозок овощей из Турции и Азербайджана - 23.10.2026, ПРАЙМ
В РЖД рассказали о вариантах перевозок овощей из Турции и Азербайджана
РЖД прорабатывают для российских ритейлеров варианты доставки плодоовощной продукции из Турции и Азербайджана в Россию транзитом через Грузию, сообщил первый... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:28+0300
2026-10-23T15:28+0300
2026-10-23T15:33+0300
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россия
азербайджан
турция
санкт-петербург
михайлов
ржд
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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. РЖД прорабатывают для российских ритейлеров варианты доставки плодоовощной продукции из Турции и Азербайджана в Россию транзитом через Грузию, сообщил первый замгендиректора компании Вадим Михайлов. "Для российских ритейлеров прорабатываются варианты доставки плодоовощной продукции из Турции и Азербайджана по сухопутному маршруту транзитом через территорию Грузии", - сообщил Михайлов в ходе Веронского Евразийского экономического форума, предваряя это словами о проекте развития международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Первый замглавы РЖД напомнил, что "Север-Юг" связывает Россию со странами Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Его протяженность превышает 7 тысяч километров от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии. "Основными драйверами роста в этом году стали транскаспийский и западный маршруты через Азербайджан и Иран, где объемы перевозок возросли, соответственно, на 19 и 24%. Дополнительный вклад внесли транзитные перевозки между Беларусью и Афганистаном", - сказал Михайлов. Он добавил, что РЖД тесно работают с коллегами по пространству 1520, которое объединяет железные дороги с такой шириной колеи. МТК " Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
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Бизнес, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВ, РЖД
В РЖД рассказали о вариантах перевозок овощей из Турции и Азербайджана
РЖД прорабатывают перевозки плодоовощной продукции из Турции и Азербайджана через Грузию
СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. РЖД прорабатывают для российских ритейлеров варианты доставки плодоовощной продукции из Турции и Азербайджана в Россию транзитом через Грузию, сообщил первый замгендиректора компании Вадим Михайлов.
"Для российских ритейлеров прорабатываются варианты доставки плодоовощной продукции из Турции и Азербайджана по сухопутному маршруту транзитом через территорию Грузии", - сообщил Михайлов в ходе Веронского Евразийского экономического форума, предваряя это словами о проекте развития международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".
Первый замглавы РЖД напомнил, что "Север-Юг" связывает Россию со странами Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Его протяженность превышает 7 тысяч километров от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии.
"Основными драйверами роста в этом году стали транскаспийский и западный маршруты через Азербайджан и Иран, где объемы перевозок возросли, соответственно, на 19 и 24%. Дополнительный вклад внесли транзитные перевозки между Беларусью и Афганистаном", - сказал Михайлов.
Он добавил, что РЖД тесно работают с коллегами по пространству 1520, которое объединяет железные дороги с такой шириной колеи.
МТК " Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).