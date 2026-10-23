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РЖД рассказали о росте перевозок грузов между Россией и Китаем
РЖД рассказали о росте перевозок грузов между Россией и Китаем - 23.10.2026, ПРАЙМ
РЖД рассказали о росте перевозок грузов между Россией и Китаем
РЖД в 2026 году видят сохранение тенденции роста перевозок грузов между Россией и Китаем после прошлогоднего рекорда в 187 миллионов тонн, сообщил первый... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:52+0300
2026-10-23T15:52+0300
2026-10-23T15:55+0300
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михайлов
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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году видят сохранение тенденции роста перевозок грузов между Россией и Китаем после прошлогоднего рекорда в 187 миллионов тонн, сообщил первый замгендиректора компании Вадим Михайлов. "По итогам прошлого года общий размер перевозок с Китаем достиг исторического рекорда 187 миллионов тонн. Это 6% роста. Тенденция продолжается и в этом году", - сообщил Михайлов в ходе Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, в графике движения на 2026-2027 год заложено более 3 тысяч контейнерных переездов, из них половина в сообщении с Китаем. Контейнерный ускоренный поезд, добавил Михайлов, проходит территорию Китая и России за две недели, в два раза быстрее регулярных сервисов. "В этом году через Россию из Китая в Европу и обратно по железным дорогам перевезено на 20% грузов больше, чем в прошлом году. Так что транспортные связи не разрываются, они перестраиваются, опираясь на стабильность, присущую железным дорогам", - отметил топ-менеджер РЖД. РЖД в 2026 году планируют выйти на новый рекорд перевозок грузов в сообщении с Китаем с ростом 1,7% - минимум до 190 миллионов тонн, сообщала журналистам в конце апреля замгендиректора компании Ирина Магнушевская. Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Китаем в 2025 году вышли на рекорд и составили свыше 186 миллионов тонн, сообщали РЖД.
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Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ЕВРОПА, МИХАЙЛОВ, РЖД
РЖД рассказали о росте перевозок грузов между Россией и Китаем
Михайлов: РЖД видят сохранение тенденции роста грузоперевозок между Россией и Китаем
СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году видят сохранение тенденции роста перевозок грузов между Россией и Китаем после прошлогоднего рекорда в 187 миллионов тонн, сообщил первый замгендиректора компании Вадим Михайлов.
"По итогам прошлого года общий размер перевозок с Китаем достиг исторического рекорда 187 миллионов тонн. Это 6% роста. Тенденция продолжается и в этом году", - сообщил Михайлов в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
По его словам, в графике движения на 2026-2027 год заложено более 3 тысяч контейнерных переездов, из них половина в сообщении с Китаем.
Контейнерный ускоренный поезд, добавил Михайлов, проходит территорию Китая и России за две недели, в два раза быстрее регулярных сервисов.
"В этом году через Россию из Китая в Европу и обратно по железным дорогам перевезено на 20% грузов больше, чем в прошлом году. Так что транспортные связи не разрываются, они перестраиваются, опираясь на стабильность, присущую железным дорогам", - отметил топ-менеджер РЖД.
РЖД в 2026 году планируют выйти на новый рекорд перевозок грузов в сообщении с Китаем с ростом 1,7% - минимум до 190 миллионов тонн, сообщала журналистам в конце апреля замгендиректора компании Ирина Магнушевская. Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Китаем в 2025 году вышли на рекорд и составили свыше 186 миллионов тонн, сообщали РЖД.