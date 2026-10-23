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РЖД ждут согласования плана по погрузке на 2027 год

РЖД ждут согласования плана по погрузке на 2027 год - 23.10.2026, ПРАЙМ

РЖД ждут согласования плана по погрузке на 2027 год

РЖД ждут согласования планового объема по погрузке на 2027 год для определения инвестпрограммы на следующий год, сообщил журналистам первый замгендиректора... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:56+0300

2026-10-23T16:56+0300

2026-10-23T16:56+0300

бизнес

россия

михайлов

ржд

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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. РЖД ждут согласования планового объема по погрузке на 2027 год для определения инвестпрограммы на следующий год, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Вадим Михайлов. "Сейчас сложная идет дискуссия, потому что идет верификация объемов грузов как с грузоотправителями, так и прогноз смотрится на верхнем уровне, официально сейчас Минэкономразвития доведет прогноз социально-экономического развития, и мы сможем планирование... Исходя из тех тенденций, которые есть… есть очень разноплановые тенденции и разновекторные. Поэтому сейчас очень сложно сказать, какой будет объем погрузки на следующий год", - ответил Михайлов в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума на вопрос о погрузке на 2027 год. Называть возможные объемы инвестпрограммы на 2027 год он не стал. "Ключевым является объем погрузки. Как только будет согласован объем погрузки в рамках совета директоров, в рамках дискуссии с представителями министерств и ведомств, после этого делается уже операционный бюджет и делается инвестиционный", - сказал Михайлов на вопрос об объеме инвестпрограммы на 2027 год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михайлов, ржд