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Мосбиржа выявила несоответствие правилам листинга у "Самолета"

Мосбиржа выявила несоответствие правилам листинга у "Самолета" - 23.10.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа выявила несоответствие правилам листинга у "Самолета"

Московская биржа выявила несоответствие правилам листинга акций у компании "Самолет" в части корпоративного управления, следует из сообщения торговой площадки. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T23:03+0300

2026-10-23T23:03+0300

2026-10-23T23:03+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Московская биржа выявила несоответствие правилам листинга акций у компании "Самолет" в части корпоративного управления, следует из сообщения торговой площадки. "Выявлено несоответствие требованиям к корпоративному управлению, установленным приложением 2 к правилам листинга ПАО "Московская биржа", в отношении следующих ценных бумаг: акции обыкновенные… ПАО "Группа компаний "Самолет"… текущий уровень листинга… первый уровень", - говорится в сообщении. Эмитенту будет установлен срок для устранения несоответствия.

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рынок, акции, бизнес, группа самолет, россия