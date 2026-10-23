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Мосбиржа выявила несоответствие правилам листинга у "Самолета"
Мосбиржа выявила несоответствие правилам листинга у "Самолета" - 23.10.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа выявила несоответствие правилам листинга у "Самолета"
Московская биржа выявила несоответствие правилам листинга акций у компании "Самолет" в части корпоративного управления, следует из сообщения торговой площадки. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:03+0300
2026-10-23T23:03+0300
2026-10-23T23:03+0300
рынок
акции
бизнес
группа самолет
россия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Московская биржа выявила несоответствие правилам листинга акций у компании "Самолет" в части корпоративного управления, следует из сообщения торговой площадки. "Выявлено несоответствие требованиям к корпоративному управлению, установленным приложением 2 к правилам листинга ПАО "Московская биржа", в отношении следующих ценных бумаг: акции обыкновенные… ПАО "Группа компаний "Самолет"… текущий уровень листинга… первый уровень", - говорится в сообщении. Эмитенту будет установлен срок для устранения несоответствия.
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рынок, акции, бизнес, группа самолет, россия
Рынок, Акции, Бизнес, группа Самолет, РОССИЯ
Мосбиржа выявила несоответствие правилам листинга у "Самолета"
Мосбиржа: корпоративное управление "Самолета" не соответствует правилам листинга акций
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Московская биржа выявила несоответствие правилам листинга акций у компании "Самолет" в части корпоративного управления, следует из сообщения торговой площадки.
"Выявлено несоответствие требованиям к корпоративному управлению, установленным приложением 2 к правилам листинга ПАО "Московская биржа", в отношении следующих ценных бумаг: акции обыкновенные… ПАО "Группа компаний "Самолет"… текущий уровень листинга… первый уровень", - говорится в сообщении.
Эмитенту будет установлен срок для устранения несоответствия.