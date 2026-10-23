Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Телевизоры Samsung отправляли данные даже после отказа от слежения - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/samsung-874566839.html
Телевизоры Samsung отправляли данные даже после отказа от слежения
Телевизоры Samsung отправляли данные даже после отказа от слежения - 23.10.2026, ПРАЙМ
Телевизоры Samsung отправляли данные даже после отказа от слежения
Телевизоры Samsung с операционной системой Tizen в ходе экспериментов продолжали передавать данные на сервер распознавания просматриваемого контента после... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:54+0300
2026-10-23T15:54+0300
технологии
сша
samsung
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874566839.jpg?1792760055
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Телевизоры Samsung с операционной системой Tizen в ходе экспериментов продолжали передавать данные на сервер распознавания просматриваемого контента после отключения этой функции в настройках, следует из исследования специалистов Северо-Восточного университета США. Авторы работы Watching the Watchers провели 5943 эксперимента с 12 телевизорами для рынка США под управлением восьми операционных систем. Они сравнивали сетевую активность при включенной ACR и после отказа от нее в настройках устройств. "На Samsung Tizen трафик, соответствующий работе ACR (технология автоматического распознавания просматриваемого контента – ред.), сохраняется более чем в 60% проверенных сценариев", – говорится в исследовании. Как поясняют авторы, технология автоматического распознавания контента (ACR) определяет, что смотрит зритель, по цифровым отпечаткам изображения или звука. Она может работать и при подключении внешних устройств через HDMI – интерфейс передачи цифрового видео и звука. Исследователи подчеркивают, что из-за шифрования не смогли установить содержимое передаваемых сообщений, а также выяснить, обрабатываются ли эти данные на сервере и сохраняются ли они там. На протестированных телевизорах LG с webOS, Sony с Google TV, Amazon с Fire OS и Supersonic с VIDAA OS отказ от ACR полностью прекращал трафик, соответствующий работе этой технологии, отмечают ученые. Авторы также указывают, что поведение устройств в других странах может отличаться. Предыдущее исследование 2024 года, на которое ссылаются авторы работы, охватывало телевизоры Samsung и LG. Тогда ученые установили, что отказ от автоматического распознавания контента прекращал сетевой обмен с его серверами на обеих протестированных платформах.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, samsung
Технологии, США, Samsung
15:54 23.10.2026
 
Телевизоры Samsung отправляли данные даже после отказа от слежения

Исследование: телевизоры Samsung с Tizen отправляли данные даже после отказа от слежения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Телевизоры Samsung с операционной системой Tizen в ходе экспериментов продолжали передавать данные на сервер распознавания просматриваемого контента после отключения этой функции в настройках, следует из исследования специалистов Северо-Восточного университета США.
Авторы работы Watching the Watchers провели 5943 эксперимента с 12 телевизорами для рынка США под управлением восьми операционных систем. Они сравнивали сетевую активность при включенной ACR и после отказа от нее в настройках устройств.
"На Samsung Tizen трафик, соответствующий работе ACR (технология автоматического распознавания просматриваемого контента – ред.), сохраняется более чем в 60% проверенных сценариев", – говорится в исследовании.
Как поясняют авторы, технология автоматического распознавания контента (ACR) определяет, что смотрит зритель, по цифровым отпечаткам изображения или звука. Она может работать и при подключении внешних устройств через HDMI – интерфейс передачи цифрового видео и звука.
Исследователи подчеркивают, что из-за шифрования не смогли установить содержимое передаваемых сообщений, а также выяснить, обрабатываются ли эти данные на сервере и сохраняются ли они там.
На протестированных телевизорах LG с webOS, Sony с Google TV, Amazon с Fire OS и Supersonic с VIDAA OS отказ от ACR полностью прекращал трафик, соответствующий работе этой технологии, отмечают ученые. Авторы также указывают, что поведение устройств в других странах может отличаться.
Предыдущее исследование 2024 года, на которое ссылаются авторы работы, охватывало телевизоры Samsung и LG. Тогда ученые установили, что отказ от автоматического распознавания контента прекращал сетевой обмен с его серверами на обеих протестированных платформах.
 
ТехнологииСШАSamsung
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала