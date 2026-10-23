https://1prime.ru/20261023/samsung-874566839.html

Телевизоры Samsung отправляли данные даже после отказа от слежения

Телевизоры Samsung отправляли данные даже после отказа от слежения - 23.10.2026, ПРАЙМ

Телевизоры Samsung отправляли данные даже после отказа от слежения

Телевизоры Samsung с операционной системой Tizen в ходе экспериментов продолжали передавать данные на сервер распознавания просматриваемого контента после... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:54+0300

2026-10-23T15:54+0300

2026-10-23T15:54+0300

технологии

сша

samsung

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Телевизоры Samsung с операционной системой Tizen в ходе экспериментов продолжали передавать данные на сервер распознавания просматриваемого контента после отключения этой функции в настройках, следует из исследования специалистов Северо-Восточного университета США. Авторы работы Watching the Watchers провели 5943 эксперимента с 12 телевизорами для рынка США под управлением восьми операционных систем. Они сравнивали сетевую активность при включенной ACR и после отказа от нее в настройках устройств. "На Samsung Tizen трафик, соответствующий работе ACR (технология автоматического распознавания просматриваемого контента – ред.), сохраняется более чем в 60% проверенных сценариев", – говорится в исследовании. Как поясняют авторы, технология автоматического распознавания контента (ACR) определяет, что смотрит зритель, по цифровым отпечаткам изображения или звука. Она может работать и при подключении внешних устройств через HDMI – интерфейс передачи цифрового видео и звука. Исследователи подчеркивают, что из-за шифрования не смогли установить содержимое передаваемых сообщений, а также выяснить, обрабатываются ли эти данные на сервере и сохраняются ли они там. На протестированных телевизорах LG с webOS, Sony с Google TV, Amazon с Fire OS и Supersonic с VIDAA OS отказ от ACR полностью прекращал трафик, соответствующий работе этой технологии, отмечают ученые. Авторы также указывают, что поведение устройств в других странах может отличаться. Предыдущее исследование 2024 года, на которое ссылаются авторы работы, охватывало телевизоры Samsung и LG. Тогда ученые установили, что отказ от автоматического распознавания контента прекращал сетевой обмен с его серверами на обеих протестированных платформах.

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технологии, сша, samsung