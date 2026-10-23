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Страны Запада заигрались в санкционные игры, заявили в МИД - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Страны Запада заигрались в санкционные игры, заявили в МИД
Страны Запада заигрались в санкционные игры, заявили в МИД - 23.10.2026, ПРАЙМ
Страны Запада заигрались в санкционные игры, заявили в МИД
Страны западного меньшинства заигрались в санкционные игры и поставили в уязвимое положение государства Глобального Юга и Востока, зависимые от импорта... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:19+0300
2026-10-23T19:19+0300
санкции против рф
мировая экономика
запад
мид рф
россия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Страны западного меньшинства заигрались в санкционные игры и поставили в уязвимое положение государства Глобального Юга и Востока, зависимые от импорта продовольствия, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. "Логвинов вновь привлек внимание к безрассудным действиям стран западного меньшинства, заигравшихся в санкционные игры и поставивших в уязвимое положение государства Глобального Юга и Востока, зависимые от импорта продовольствия", - говорится в сообщении о выступлении дипломата на 54-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности ФАО в Риме, опубликованном на сайте МИД РФ. По информации ведомства, продовольственная инфляция ставит под угрозу политическую стабильность государств, макроэкономическое равновесие и социальную справедливость, поэтому необходимо принять меры по ее обузданию. Логвинов также отметил сельскохозяйственный экспортный потенциал России и усилия страны по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся во всем мире по линии Всемирной продовольственной программы ООН. По оценкам профильных структур ООН, 645 миллионов человек в мире по-прежнему живут в условиях голода, а стоимость сбалансированного и качественного питания за последние пять лет выросла на 25%. Международное сообщество при этом серьезно отстает от намеченного графика ликвидации голода к 2030 году.
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санкции против рф, мировая экономика, запад, мид рф, россия
санкции против РФ, Мировая экономика, ЗАПАД, МИД РФ, РОССИЯ
19:19 23.10.2026
 
Страны Запада заигрались в санкционные игры, заявили в МИД

Логвинов: страны западного меньшинства заигрались в санкционные игры

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Страны западного меньшинства заигрались в санкционные игры и поставили в уязвимое положение государства Глобального Юга и Востока, зависимые от импорта продовольствия, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
"Логвинов вновь привлек внимание к безрассудным действиям стран западного меньшинства, заигравшихся в санкционные игры и поставивших в уязвимое положение государства Глобального Юга и Востока, зависимые от импорта продовольствия", - говорится в сообщении о выступлении дипломата на 54-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности ФАО в Риме, опубликованном на сайте МИД РФ.
По информации ведомства, продовольственная инфляция ставит под угрозу политическую стабильность государств, макроэкономическое равновесие и социальную справедливость, поэтому необходимо принять меры по ее обузданию.
Логвинов также отметил сельскохозяйственный экспортный потенциал России и усилия страны по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся во всем мире по линии Всемирной продовольственной программы ООН.
По оценкам профильных структур ООН, 645 миллионов человек в мире по-прежнему живут в условиях голода, а стоимость сбалансированного и качественного питания за последние пять лет выросла на 25%. Международное сообщество при этом серьезно отстает от намеченного графика ликвидации голода к 2030 году.
 
санкции против РФМировая экономикаЗАПАДМИД РФРОССИЯ
 
 
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