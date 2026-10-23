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В аэропорту Саранска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Саранска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Саранска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саранска, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T07:26+0300
2026-10-23T07:26+0300
2026-10-23T07:26+0300
бизнес
саранск
росавиация
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саранска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саранск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, саранск, росавиация
Бизнес, САРАНСК, Росавиация
В аэропорту Саранска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Саранска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов