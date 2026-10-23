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Сбербанк по итогам года заработает около 2 трлн рублей чистой прибыли

Сбербанк по итогам года заработает около 2 трлн рублей чистой прибыли - 23.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк по итогам года заработает около 2 трлн рублей чистой прибыли

Сбербанк по итогам года заработает около 2 триллионов рублей чистой прибыли, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:06+0300

2026-10-23T11:06+0300

2026-10-23T11:06+0300

финансы

банки

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам года заработает около 2 триллионов рублей чистой прибыли, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Мы показываем стабильно финансовый результат. В этом году мы заработаем около 2 триллионов чистой прибыли" , - сказал он на конференции "Сберуниверситета".

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финансы, банки, герман греф, сбербанк