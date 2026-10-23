https://1prime.ru/20261023/sberbank-874548614.html
Сбербанк по итогам года заработает около 2 трлн рублей чистой прибыли
Сбербанк по итогам года заработает около 2 трлн рублей чистой прибыли - 23.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк по итогам года заработает около 2 трлн рублей чистой прибыли
Сбербанк по итогам года заработает около 2 триллионов рублей чистой прибыли, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:06+0300
2026-10-23T11:06+0300
2026-10-23T11:06+0300
финансы
банки
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874548614.jpg?1792742802
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам года заработает около 2 триллионов рублей чистой прибыли, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Мы показываем стабильно финансовый результат. В этом году мы заработаем около 2 триллионов чистой прибыли" , - сказал он на конференции "Сберуниверситета".
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финансы, банки, герман греф, сбербанк
Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
Сбербанк по итогам года заработает около 2 трлн рублей чистой прибыли
Греф: Сбербанк заработает около 2 триллионов рублей чистой прибыли в 2026 году