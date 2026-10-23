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Сбербанк в 2027 году покажет, как можно развивать весь технологический стек

Сбербанк в 2027 году покажет, как можно развивать весь технологический стек - 23.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк в 2027 году покажет, как можно развивать весь технологический стек

Сбербанк предоставит в следующем году ряд новых инструментов и покажет, как "можно развивать весь технологический стек", заявил глава кредитной организации... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:28+0300

2026-10-23T11:28+0300

2026-10-23T11:34+0300

финансы

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сбербанк предоставит в следующем году ряд новых инструментов и покажет, как "можно развивать весь технологический стек", заявил глава кредитной организации Герман Греф "В следующем году, я думаю, мы сделаем очередной скачок в развитии собственного бизнеса. Мы не имеем ясного понимания, что такое агентная экономика и где наше место в этой агентной экономике. Я думаю, что мы соединим целый ряд технологий, мы подарим рынку в следующем году очень интересные, важные инструменты", - сказал он на X конференции "Сберуниверситета". Также он добавил, что в этом году Сбербанк анонсирует еще "целый ряд вещей". "И в следующем году мы покажем всему миру, что в стране, которая находится под беспрецедентным количеством санкций, можно развивать весь технологический стек", - подытожил он.

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финансы, герман греф, сбербанк