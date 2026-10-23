Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/sberbank-874555858.html
Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии
Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии - 23.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии
Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии, добавив еще один электронный кошелек для оплаты покупок, сообщает пресс-служба банка. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:21+0300
2026-10-23T13:21+0300
финансы
бизнес
россия
индия
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874555858.jpg?1792750863
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии, добавив еще один электронный кошелек для оплаты покупок, сообщает пресс-служба банка. "Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии. Теперь российские туристы могут выбирать между двумя лицензированными приложениями платежной системы UPI One World для удобной оплаты покупок по QR-кодам в Индии с возможностью пополнения счета в СберБанк Онлайн", - говорится в сообщении. Ранее партнером сервиса выступал кошелек Cheq, указали в банке. Новый кошелек Mony также позволяет платить с помощью приложения, сканируя QR-коды. Для использования Mony необходимо скачать приложение и пройти регистрацию. Завершается оформление уже в Индии - на короткой личной встрече с представителем сервиса, сообщает Сбербанк. Пополнить баланс можно непосредственно в "Сбербанк Онлайн". Для этого нужно открыть раздел "Платежи", в графе "В другую страну" выбрать Индию и указать номер телефона, привязанный к кошельку Mony. "Запуск второго альтернативного варианта электронного кошелька усиливает инфраструктуру безналичных платежей для россиян в Индии. Кошельком Cheq уже пользуются тысячи наших клиентов, в том числе туристы и длительно проживающие в стране россияне... Ожидаем, что новый сервис Mony будет не менее востребован как у туристов, так и бизнес-путешественников, ведь интерес к Индии стремительно растет", - прокомментировал генеральный директор филиала "СберИндия" Иван Носов, слова которого приводятся в сообщении.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, россия, индия, сбербанк
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Сбербанк
13:21 23.10.2026
 
Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии

Сбербанк добавил еще один электронный кошелек для оплаты покупок в Индии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии, добавив еще один электронный кошелек для оплаты покупок, сообщает пресс-служба банка.
"Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии. Теперь российские туристы могут выбирать между двумя лицензированными приложениями платежной системы UPI One World для удобной оплаты покупок по QR-кодам в Индии с возможностью пополнения счета в СберБанк Онлайн", - говорится в сообщении.
Ранее партнером сервиса выступал кошелек Cheq, указали в банке. Новый кошелек Mony также позволяет платить с помощью приложения, сканируя QR-коды.
Для использования Mony необходимо скачать приложение и пройти регистрацию. Завершается оформление уже в Индии - на короткой личной встрече с представителем сервиса, сообщает Сбербанк.
Пополнить баланс можно непосредственно в "Сбербанк Онлайн". Для этого нужно открыть раздел "Платежи", в графе "В другую страну" выбрать Индию и указать номер телефона, привязанный к кошельку Mony.
"Запуск второго альтернативного варианта электронного кошелька усиливает инфраструктуру безналичных платежей для россиян в Индии. Кошельком Cheq уже пользуются тысячи наших клиентов, в том числе туристы и длительно проживающие в стране россияне... Ожидаем, что новый сервис Mony будет не менее востребован как у туристов, так и бизнес-путешественников, ведь интерес к Индии стремительно растет", - прокомментировал генеральный директор филиала "СберИндия" Иван Носов, слова которого приводятся в сообщении.
 
ФинансыБизнесРОССИЯИНДИЯСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала