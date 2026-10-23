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Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии
Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии - 23.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии
Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии, добавив еще один электронный кошелек для оплаты покупок, сообщает пресс-служба банка. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:21+0300
2026-10-23T13:21+0300
2026-10-23T13:21+0300
финансы
бизнес
россия
индия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии, добавив еще один электронный кошелек для оплаты покупок, сообщает пресс-служба банка.
"Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии. Теперь российские туристы могут выбирать между двумя лицензированными приложениями платежной системы UPI One World для удобной оплаты покупок по QR-кодам в Индии с возможностью пополнения счета в СберБанк Онлайн", - говорится в сообщении.
Ранее партнером сервиса выступал кошелек Cheq, указали в банке. Новый кошелек Mony также позволяет платить с помощью приложения, сканируя QR-коды.
Для использования Mony необходимо скачать приложение и пройти регистрацию. Завершается оформление уже в Индии - на короткой личной встрече с представителем сервиса, сообщает Сбербанк.
Пополнить баланс можно непосредственно в "Сбербанк Онлайн". Для этого нужно открыть раздел "Платежи", в графе "В другую страну" выбрать Индию и указать номер телефона, привязанный к кошельку Mony.
"Запуск второго альтернативного варианта электронного кошелька усиливает инфраструктуру безналичных платежей для россиян в Индии. Кошельком Cheq уже пользуются тысячи наших клиентов, в том числе туристы и длительно проживающие в стране россияне... Ожидаем, что новый сервис Mony будет не менее востребован как у туристов, так и бизнес-путешественников, ведь интерес к Индии стремительно растет", - прокомментировал генеральный директор филиала "СберИндия" Иван Носов, слова которого приводятся в сообщении.
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финансы, бизнес, россия, индия, сбербанк
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Сбербанк
Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии
Сбербанк добавил еще один электронный кошелек для оплаты покупок в Индии
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии, добавив еще один электронный кошелек для оплаты покупок, сообщает пресс-служба банка.
"Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии. Теперь российские туристы могут выбирать между двумя лицензированными приложениями платежной системы UPI One World для удобной оплаты покупок по QR-кодам в Индии с возможностью пополнения счета в СберБанк Онлайн", - говорится в сообщении.
Ранее партнером сервиса выступал кошелек Cheq, указали в банке. Новый кошелек Mony также позволяет платить с помощью приложения, сканируя QR-коды.
Для использования Mony необходимо скачать приложение и пройти регистрацию. Завершается оформление уже в Индии - на короткой личной встрече с представителем сервиса, сообщает Сбербанк.
Пополнить баланс можно непосредственно в "Сбербанк Онлайн". Для этого нужно открыть раздел "Платежи", в графе "В другую страну" выбрать Индию и указать номер телефона, привязанный к кошельку Mony.
"Запуск второго альтернативного варианта электронного кошелька усиливает инфраструктуру безналичных платежей для россиян в Индии. Кошельком Cheq уже пользуются тысячи наших клиентов, в том числе туристы и длительно проживающие в стране россияне... Ожидаем, что новый сервис Mony будет не менее востребован как у туристов, так и бизнес-путешественников, ведь интерес к Индии стремительно растет", - прокомментировал генеральный директор филиала "СберИндия" Иван Носов, слова которого приводятся в сообщении.