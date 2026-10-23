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"Ты клоун": советник Трампа вышел из себя из-за критики сделки с Россией

"Ты клоун": советник Трампа вышел из себя из-за критики сделки с Россией - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Ты клоун": советник Трампа вышел из себя из-за критики сделки с Россией

Советник и соратник президента США Дональда Трампа Алекс Брусевиц публично назвал конгрессмена-республиканца Дона Бэкона клоуном после того, как законодатель... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T22:49+0300

2026-10-23T22:49+0300

2026-10-23T22:49+0300

финансы

мировая экономика

сша

дональд трамп

владимир путин

дизельное топливо

дизтопливо

дизель

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ВАШИНГТОН, 23 окт – ПРАЙМ. Советник и соратник президента США Дональда Трампа Алекс Брусевиц публично назвал конгрессмена-республиканца Дона Бэкона клоуном после того, как законодатель раскритиковал сделку между США и Россией по дизельному топливу. Поводом для резкого высказывания Брусевица в социальной сети X стало внесение в палату представителей законопроекта авторства другого республиканца Брайана Фицпатрика, который требует лишить минфин США права делать исключения и снимать ограничения в рамках санкционного режима без согласия конгресса. Бэкон, который выступил соавтором законопроекта, написал в X ранее, что эта мера необходима, чтобы конгресс стал противовесом "возмутительному умиротворению" России со стороны Трампа. "Ты клоун. Какой провоенный аналитический центр тебя нанял?" – написал Брусевиц в X. Президент России Владимир Путин и Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. При этом сделка сразу же вызвала разногласия среди как демократов, так и республиканцев в конгрессе США. Ряд законодателей выразили обеспокоенность тем, что ради снижения цен на заправках и ослабления инфляции администрация пошла вразрез с действующими внешнеторговыми ограничениями.

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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин, дизельное топливо, дизтопливо, дизель