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SEC назвала ключевые направления проверки Уолл-стрит в 2027 году - 23.10.2026, ПРАЙМ
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SEC назвала ключевые направления проверки Уолл-стрит в 2027 году
SEC назвала ключевые направления проверки Уолл-стрит в 2027 году - 23.10.2026, ПРАЙМ
SEC назвала ключевые направления проверки Уолл-стрит в 2027 году
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что использование искусственного интеллекта и передовых технологий станет одним из ключевых направлений... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T18:12+0300
2026-10-23T18:12+0300
технологии
сша
sec
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ВАШИНГТОН, 23 окт – ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что использование искусственного интеллекта и передовых технологий станет одним из ключевых направлений проверки компаний Уолл-стрит в текущем финансовом году. "Ключевые направления работы на 2027 финансовый год включают новые технологии, в том числе сверхинтеллект и другие передовые технологии, способные повлиять на функционирование рынков, соблюдение нормативных требований, предотвращение мошенничества и защиту инвесторов", — говорится в заявлении американского регулятора. Среди других направлений, на которых комиссия планирует сосредоточить внимание, риски, связанные с развитием рыночной инфраструктуры, в том числе токенизацией, а также дальнейшими изменениями в этой сфере. В прошлом месяце SEC также представила исключение на пять лет из действующих требований, которое позволит компаниям предлагать акции на основе технологии блокчейн, в том числе токенизированные акции. Комиссия также отметила, что приоритеты были разработаны во взаимодействии с подразделениями и управлениями SEC и отражают результаты проверок, изменения на рынках, обеспокоенность инвесторов, взаимодействие с представителями отрасли, а также новые тенденции, влияющие на рынки капитала США.
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192
40
192
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4.7
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технологии, сша, sec
Технологии, США, SEC
18:12 23.10.2026
 
SEC назвала ключевые направления проверки Уолл-стрит в 2027 году

SEC: искусственный интеллект станет одним из ключевых направлений проверки Уолл-стрит

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ВАШИНГТОН, 23 окт – ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что использование искусственного интеллекта и передовых технологий станет одним из ключевых направлений проверки компаний Уолл-стрит в текущем финансовом году.
"Ключевые направления работы на 2027 финансовый год включают новые технологии, в том числе сверхинтеллект и другие передовые технологии, способные повлиять на функционирование рынков, соблюдение нормативных требований, предотвращение мошенничества и защиту инвесторов", — говорится в заявлении американского регулятора.
Среди других направлений, на которых комиссия планирует сосредоточить внимание, риски, связанные с развитием рыночной инфраструктуры, в том числе токенизацией, а также дальнейшими изменениями в этой сфере.
В прошлом месяце SEC также представила исключение на пять лет из действующих требований, которое позволит компаниям предлагать акции на основе технологии блокчейн, в том числе токенизированные акции.
Комиссия также отметила, что приоритеты были разработаны во взаимодействии с подразделениями и управлениями SEC и отражают результаты проверок, изменения на рынках, обеспокоенность инвесторов, взаимодействие с представителями отрасли, а также новые тенденции, влияющие на рынки капитала США.
 
ТехнологииСШАSEC
 
 
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