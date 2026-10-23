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"Селигдар" в январе-сентябре увеличил производство золота на 16%

"Селигдар" в январе-сентябре увеличил производство золота на 16% - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Селигдар" в январе-сентябре увеличил производство золота на 16%

"Селигдар" в январе-сентябре увеличил производство золота на 16% в годовом выражении, до 7,128 тонны, а олова - на 20%, до 3,121 тысячи тонн - оба показателя... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T09:36+0300

2026-10-23T09:36+0300

2026-10-23T09:36+0300

промышленность

бизнес

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Селигдар" в январе-сентябре увеличил производство золота на 16% в годовом выражении, до 7,128 тонны, а олова - на 20%, до 3,121 тысячи тонн - оба показателя рекордны для девятимесячного периода, сообщил полиметаллический холдинг. "Производство лигатурного золота компаниями холдинга "Селигдар" увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло рекордного для 9 месяцев показателя в 7 128 килограммов", - сказано в сообщении. Отмечается, что существенный рост обусловлен в первую очередь запуском производства в режиме опытно-промышленных испытаний на золотоизвлекательной фабрике Хвойное - 1,1 тонны золота за 9 месяцев. В то же время выпуск олова в концентрате также установил рекорд для девятимесячного периода, впервые достигнув 3,121 тысячи тонн, что на 20% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Производство меди в концентрате увеличилось также на 20% и составило 2,074 тысячи тонн. При этом содержание попутного серебра в медном концентрате выросло на 92% в годовом выражении, до 2,3 тонны. Выпуск вольфрама в концентрате остался на прошлогоднем уровне в 95 тонн. Отмечается, что по итогам девяти месяцев суммарная выручка от продажи металлов увеличилась на 26% в годовом выражении и составила 77,1 миллиарда рублей. В частности, выручка от реализации произведенного золота выросла на 18%, до 64,4 миллиарда рублей. "Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота до 9 тонн, олова - до 4 тонн, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума в сентябре президент компании Александр Хрущ. В 2025 году "Селигдар" нарастил выпуск золота на 10%, до 8,08 тонны, а олова в концентрате - на 42%, до исторического максимума в 3,5 тысячи тонн.

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