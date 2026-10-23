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Сервис "Яндекс Такси" восстановил работу в штатном режиме

Сервис "Яндекс Такси" восстановил работу в штатном режиме - 23.10.2026, ПРАЙМ

Сервис "Яндекс Такси" восстановил работу в штатном режиме

Сервис "Яндекс Такси" после сбоев восстановил работу в штатном режиме во всех городах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T14:18+0300

2026-10-23T14:18+0300

2026-10-23T14:18+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Такси" после сбоев восстановил работу в штатном режиме во всех городах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Яндекс Такси" полностью восстановилось: пассажиры по всей стране могут заказывать поездки, а водители - выполнять заказы и зарабатывать", - рассказали в пресс-службе сервиса. Отмечается, что в сервисе работают все ключевые опции и тарифы, а также оплата поездки любым удобным способом.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия