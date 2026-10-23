https://1prime.ru/20261023/severstal-874563606.html
Мордашов назвал "Северсталь" лидером по рентабельности в черной металлургии
Мордашов назвал "Северсталь" лидером по рентабельности в черной металлургии - 23.10.2026, ПРАЙМ
Мордашов назвал "Северсталь" лидером по рентабельности в черной металлургии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. "Северсталь" остается лидером по рентабельности в отрасли черной металлургии, несмотря на снижение показателя по итогам... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:13+0300
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промышленность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. "Северсталь" остается лидером по рентабельности в отрасли черной металлургии, несмотря на снижение показателя по итогам девяти месяцев, рассказал председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. "Рентабельность наша, "Северсталь" в общем-то лидер по рентабельности в отрасли, упала за 9 месяцев до 17%. Конечно, это хорошая рентабельность, но радикально меньше, чем то, что было раньше", - сказал он на пленарной сессии в рамках форума "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге. Спрос на сталь в России за 9 месяцев вырос на 1%, теперь по итогам 2026 года ожидается снижение потребления стали лишь на 0,5% вместо ранее ожидаемого снижения на 7%, сообщил ранее в октябре генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам трех первых кварталов 2026 года снизилась на 61% в годовом выражении и составила 19,293 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 17% против 21% годом ранее. "Северсталь" увеличила выпуск стали на 2%, до 8,24 миллиона тонн. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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Промышленность, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Мордашов, Северсталь
Мордашов назвал "Северсталь" лидером по рентабельности в черной металлургии
Мордашов: "Северсталь" остается лидером по рентабельности в отрасли черной металлургии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. "Северсталь" остается лидером по рентабельности в отрасли черной металлургии, несмотря на снижение показателя по итогам девяти месяцев, рассказал председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов.
"Рентабельность наша, "Северсталь" в общем-то лидер по рентабельности в отрасли, упала за 9 месяцев до 17%. Конечно, это хорошая рентабельность, но радикально меньше, чем то, что было раньше", - сказал он на пленарной сессии в рамках форума "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге.
Спрос на сталь в России за 9 месяцев вырос на 1%, теперь по итогам 2026 года ожидается снижение потребления стали лишь на 0,5% вместо ранее ожидаемого снижения на 7%, сообщил ранее в октябре генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.
Чистая прибыль компании по МСФО по итогам трех первых кварталов 2026 года снизилась на 61% в годовом выражении и составила 19,293 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 17% против 21% годом ранее. "Северсталь" увеличила выпуск стали на 2%, до 8,24 миллиона тонн.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).