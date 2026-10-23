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В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу - 23.10.2026, ПРАЙМ
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В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу
В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу - 23.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу
"Воздушная тревога" объявлена в аэропорту "Шереметьево", пассажирам нужно проследовать в безопасные зоны и места укрытия, сообщила воздушная гавань. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:13+0300
2026-10-23T15:13+0300
бизнес
общество
москва
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Воздушная тревога" объявлена в аэропорту "Шереметьево", пассажирам нужно проследовать в безопасные зоны и места укрытия, сообщила воздушная гавань. Аэропорт "Шереметьево" и другие воздушные гавани Москвы были закрыты на прием и выпуск самолетов в 14.04 мск. Ограничения связаны с требованиями безопасности. "Внимание! В аэропорту "Шереметьево" объявлена "Воздушная тревога"! Пассажирам необходимо проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия", - говорится в сообщении. Запрещается пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций, а также осуществлять видеосъемку и фотографировать. Не разрешается приближаться к обнаруженным БПЛА или их фрагментам, подчеркнули в "Шереметьево". "Службы аэропорта "Шереметьево" оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места и информировании по текущей ситуации", - отмечается в сообщении.
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бизнес, общество , москва, аэропорт шереметьево
Бизнес, Общество , МОСКВА, аэропорт Шереметьево
15:13 23.10.2026
 
В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу

В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформация о прибытии первого рейса из Тегерана после возобновления авиасообщения в московском аэропорту Шереметьево
Информация о прибытии первого рейса из Тегерана после возобновления авиасообщения в московском аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Воздушная тревога" объявлена в аэропорту "Шереметьево", пассажирам нужно проследовать в безопасные зоны и места укрытия, сообщила воздушная гавань.
Аэропорт "Шереметьево" и другие воздушные гавани Москвы были закрыты на прием и выпуск самолетов в 14.04 мск. Ограничения связаны с требованиями безопасности.
"Внимание! В аэропорту "Шереметьево" объявлена "Воздушная тревога"! Пассажирам необходимо проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия", - говорится в сообщении.
Запрещается пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций, а также осуществлять видеосъемку и фотографировать. Не разрешается приближаться к обнаруженным БПЛА или их фрагментам, подчеркнули в "Шереметьево".
"Службы аэропорта "Шереметьево" оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места и информировании по текущей ситуации", - отмечается в сообщении.
 
БизнесОбществоМОСКВАаэропорт Шереметьево
 
 
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