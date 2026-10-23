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В "Шереметьево" эвакуируют пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА - 23.10.2026, ПРАЙМ
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В "Шереметьево" эвакуируют пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА
В "Шереметьево" эвакуируют пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА - 23.10.2026, ПРАЙМ
В "Шереметьево" эвакуируют пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА
Эвакуация пассажиров проводится в аэропорту "Шереметьево" из-за угрозы атаки БПЛА, сообщила воздушная гавань. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:14+0300
2026-10-23T16:14+0300
бизнес
общество
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аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Эвакуация пассажиров проводится в аэропорту "Шереметьево" из-за угрозы атаки БПЛА, сообщила воздушная гавань. Аэропорт "Шереметьево" и другие воздушные гавани Москвы были закрыты на прием и выпуск самолетов в 14.04 мск. Ограничения связаны с требованиями безопасности. "Продолжается действие мероприятий при введении сигнала "Воздушная тревога" (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров", - говорится в сообщении. Службы аэропорта помогают пассажирам при перемещении в места укрытия, в том числе уводят пассажиров с бортов самолетов, а также проводят инструктаж по действиям в текущей ситуации, отметили в "Шереметьево". Возможны корректировки в расписании полетов. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к длительному ожиданию. "Просим пассажиров сохранять спокойствие, отойти от окон, пройти в закрытые зоны терминалов и оставаться в безопасных зонах и местах укрытия, следуя указаниям сотрудников аэропорта", - добавили в аэропорту.
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бизнес, общество , москва, аэропорт шереметьево
Бизнес, Общество , МОСКВА, аэропорт Шереметьево
16:14 23.10.2026
 
В "Шереметьево" эвакуируют пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА

В Шереметьево из-за угрозы атаки БПЛА эвакуируют пассажиров

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Эвакуация пассажиров проводится в аэропорту "Шереметьево" из-за угрозы атаки БПЛА, сообщила воздушная гавань.
Аэропорт "Шереметьево" и другие воздушные гавани Москвы были закрыты на прием и выпуск самолетов в 14.04 мск. Ограничения связаны с требованиями безопасности.
"Продолжается действие мероприятий при введении сигнала "Воздушная тревога" (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров", - говорится в сообщении.
Службы аэропорта помогают пассажирам при перемещении в места укрытия, в том числе уводят пассажиров с бортов самолетов, а также проводят инструктаж по действиям в текущей ситуации, отметили в "Шереметьево". Возможны корректировки в расписании полетов. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к длительному ожиданию.
"Просим пассажиров сохранять спокойствие, отойти от окон, пройти в закрытые зоны терминалов и оставаться в безопасных зонах и местах укрытия, следуя указаниям сотрудников аэропорта", - добавили в аэропорту.
 
БизнесОбществоМОСКВАаэропорт Шереметьево
 
 
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