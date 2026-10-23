https://1prime.ru/20261023/sheremetevo-874571860.html

В "Шереметьево" прекратили действие сигнала "Воздушная тревога"

В "Шереметьево" прекратили действие сигнала "Воздушная тревога" - 23.10.2026, ПРАЙМ

В "Шереметьево" прекратили действие сигнала "Воздушная тревога"

Действие сигнала "Воздушная тревога" в аэропорту "Шереметьево" прекращено, пассажиры начали возвращаться из укрытий, сообщила воздушная гавань. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:14+0300

2026-10-23T17:14+0300

2026-10-23T17:14+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

росавиация

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Действие сигнала "Воздушная тревога" в аэропорту "Шереметьево" прекращено, пассажиры начали возвращаться из укрытий, сообщила воздушная гавань. Ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в "Шереметьево". "Снято действие сигнала "Воздушная тревога". Пассажиры возвращаются из укрытий, открыты входы в терминалы", - говорится в сообщении. Службы аэропорта "Шереметьево" оказывают содействие пассажирам в перемещении и информировании, отметили в авиагавани. Все сотрудники аэропорта и авиакомпаний находятся на рабочих местах. Аэропорт рекомендовал пассажирам перед выездом в аэропорт уточнять данные о рейсе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт шереметьево, росавиация