https://1prime.ru/20261023/sheremetevo-874571860.html
В "Шереметьево" прекратили действие сигнала "Воздушная тревога"
В "Шереметьево" прекратили действие сигнала "Воздушная тревога" - 23.10.2026, ПРАЙМ
В "Шереметьево" прекратили действие сигнала "Воздушная тревога"
Действие сигнала "Воздушная тревога" в аэропорту "Шереметьево" прекращено, пассажиры начали возвращаться из укрытий, сообщила воздушная гавань. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:14+0300
2026-10-23T17:14+0300
2026-10-23T17:14+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874571860.jpg?1792764894
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Действие сигнала "Воздушная тревога" в аэропорту "Шереметьево" прекращено, пассажиры начали возвращаться из укрытий, сообщила воздушная гавань.
Ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в "Шереметьево".
"Снято действие сигнала "Воздушная тревога". Пассажиры возвращаются из укрытий, открыты входы в терминалы", - говорится в сообщении.
Службы аэропорта "Шереметьево" оказывают содействие пассажирам в перемещении и информировании, отметили в авиагавани. Все сотрудники аэропорта и авиакомпаний находятся на рабочих местах. Аэропорт рекомендовал пассажирам перед выездом в аэропорт уточнять данные о рейсе.
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бизнес, аэропорт шереметьево, росавиация
Бизнес, аэропорт Шереметьево, Росавиация
В "Шереметьево" прекратили действие сигнала "Воздушная тревога"
В аэропорту "Шереметьево" прекратили действие сигнала "Воздушная тревога"
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Действие сигнала "Воздушная тревога" в аэропорту "Шереметьево" прекращено, пассажиры начали возвращаться из укрытий, сообщила воздушная гавань.
Ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в "Шереметьево".
"Снято действие сигнала "Воздушная тревога". Пассажиры возвращаются из укрытий, открыты входы в терминалы", - говорится в сообщении.
Службы аэропорта "Шереметьево" оказывают содействие пассажирам в перемещении и информировании, отметили в авиагавани. Все сотрудники аэропорта и авиакомпаний находятся на рабочих местах. Аэропорт рекомендовал пассажирам перед выездом в аэропорт уточнять данные о рейсе.