https://1prime.ru/20261023/shohin-874555610.html
Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин
Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин - 23.10.2026, ПРАЙМ
Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин
Ситуация на рынке труда в России в числе проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, опережает геополитику и недостаток спроса, заявил глава Российского... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:11+0300
2026-10-23T13:11+0300
2026-10-23T13:13+0300
россия
александр шохин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874555610.jpg?1792750388
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в России в числе проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, опережает геополитику и недостаток спроса, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. "Значимым фактором в успешности развития бизнеса в горизонте до 2030 года остается ситуация на рынке труда. Она за все годы наблюдения - с 2008-го года мы опросы (бизнеса - ред.) проводим - она входит в тройку проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, и сейчас мы видим, что она опережает геополитику и недостаток спроса", - сказал Шохин, выступая на пленарном заседании форума "Российский промышленник". Он добавил, что кадровый дефицит, безусловно, способствует востребованности решений по автоматизации производства. "Сейчас уровень роботизации и цифровизации производства является одним из ключевых факторов развития для половины опрошенных компаний", - добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр шохин
Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин
Глава РСПП Шохин: ситуация на рынке труда опережает геополитику и недостаток спроса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в России в числе проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, опережает геополитику и недостаток спроса, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
"Значимым фактором в успешности развития бизнеса в горизонте до 2030 года остается ситуация на рынке труда. Она за все годы наблюдения - с 2008-го года мы опросы (бизнеса - ред.) проводим - она входит в тройку проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, и сейчас мы видим, что она опережает геополитику и недостаток спроса", - сказал Шохин, выступая на пленарном заседании форума "Российский промышленник".
Он добавил, что кадровый дефицит, безусловно, способствует востребованности решений по автоматизации производства.
"Сейчас уровень роботизации и цифровизации производства является одним из ключевых факторов развития для половины опрошенных компаний", - добавил он.