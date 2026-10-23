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Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин
Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин - 23.10.2026, ПРАЙМ
Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин
Ситуация на рынке труда в России в числе проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, опережает геополитику и недостаток спроса, заявил глава Российского... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:11+0300
2026-10-23T13:13+0300
россия
александр шохин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874555610.jpg?1792750388
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в России в числе проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, опережает геополитику и недостаток спроса, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. "Значимым фактором в успешности развития бизнеса в горизонте до 2030 года остается ситуация на рынке труда. Она за все годы наблюдения - с 2008-го года мы опросы (бизнеса - ред.) проводим - она входит в тройку проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, и сейчас мы видим, что она опережает геополитику и недостаток спроса", - сказал Шохин, выступая на пленарном заседании форума "Российский промышленник". Он добавил, что кадровый дефицит, безусловно, способствует востребованности решений по автоматизации производства. "Сейчас уровень роботизации и цифровизации производства является одним из ключевых факторов развития для половины опрошенных компаний", - добавил он.
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40
россия, александр шохин
РОССИЯ, Александр Шохин
13:11 23.10.2026 (обновлено: 13:13 23.10.2026)
 
Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин

Глава РСПП Шохин: ситуация на рынке труда опережает геополитику и недостаток спроса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в России в числе проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, опережает геополитику и недостаток спроса, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
"Значимым фактором в успешности развития бизнеса в горизонте до 2030 года остается ситуация на рынке труда. Она за все годы наблюдения - с 2008-го года мы опросы (бизнеса - ред.) проводим - она входит в тройку проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, и сейчас мы видим, что она опережает геополитику и недостаток спроса", - сказал Шохин, выступая на пленарном заседании форума "Российский промышленник".
Он добавил, что кадровый дефицит, безусловно, способствует востребованности решений по автоматизации производства.
"Сейчас уровень роботизации и цифровизации производства является одним из ключевых факторов развития для половины опрошенных компаний", - добавил он.
 
РОССИЯАлександр Шохин
 
 
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