https://1prime.ru/20261023/shohin-874555610.html

Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин

Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин - 23.10.2026, ПРАЙМ

Ситуация на рынке труда в России опережает геополитику, заявил Шохин

Ситуация на рынке труда в России в числе проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, опережает геополитику и недостаток спроса, заявил глава Российского... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:11+0300

2026-10-23T13:11+0300

2026-10-23T13:13+0300

россия

александр шохин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в России в числе проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, опережает геополитику и недостаток спроса, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. "Значимым фактором в успешности развития бизнеса в горизонте до 2030 года остается ситуация на рынке труда. Она за все годы наблюдения - с 2008-го года мы опросы (бизнеса - ред.) проводим - она входит в тройку проблем, которые препятствуют развитию бизнеса, и сейчас мы видим, что она опережает геополитику и недостаток спроса", - сказал Шохин, выступая на пленарном заседании форума "Российский промышленник". Он добавил, что кадровый дефицит, безусловно, способствует востребованности решений по автоматизации производства. "Сейчас уровень роботизации и цифровизации производства является одним из ключевых факторов развития для половины опрошенных компаний", - добавил он.

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россия, александр шохин