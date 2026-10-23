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Шохин: ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились

Шохин: ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились - 23.10.2026, ПРАЙМ

Шохин: ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились

Ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились, хотя ЦБ мог бы пойти на символическое снижение в 0,25 или 0,5 процентного пункта, сообщил журналистам глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:04+0300

2026-10-23T17:04+0300

2026-10-23T17:04+0300

россия

финансы

александр шохин

банк россии

центральные банки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились, хотя ЦБ мог бы пойти на символическое снижение в 0,25 или 0,5 процентного пункта, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Прогноз подтвердился. Центральный банк не обманул ожидания аналитиков и бизнеса - оставил ставку на прежнем уровне", - сказал Шохин журналистам на просьбу прокомментировать решение Банка России. "Хотя, честно говоря, снижение на, скажем, 50 базисных пунктов - это символ, он никак не влияет ни на макроэкономику, ни на кредитование и так далее. Это демонстрация намерений. И я считаю, что можно было бы на это пойти… Или на 0,25%. Опять же, чтобы демонстрировать, что мы идем в направлении снижения, но идем маленькими шажками", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, александр шохин, банк россии, центральные банки