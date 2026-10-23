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Шохин: ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились
Шохин: ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились - 23.10.2026, ПРАЙМ
Шохин: ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились
Ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились, хотя ЦБ мог бы пойти на символическое снижение в 0,25 или 0,5 процентного пункта, сообщил журналистам глава... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:04+0300
2026-10-23T17:04+0300
2026-10-23T17:04+0300
россия
финансы
александр шохин
банк россии
центральные банки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились, хотя ЦБ мог бы пойти на символическое снижение в 0,25 или 0,5 процентного пункта, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Прогноз подтвердился. Центральный банк не обманул ожидания аналитиков и бизнеса - оставил ставку на прежнем уровне", - сказал Шохин журналистам на просьбу прокомментировать решение Банка России. "Хотя, честно говоря, снижение на, скажем, 50 базисных пунктов - это символ, он никак не влияет ни на макроэкономику, ни на кредитование и так далее. Это демонстрация намерений. И я считаю, что можно было бы на это пойти… Или на 0,25%. Опять же, чтобы демонстрировать, что мы идем в направлении снижения, но идем маленькими шажками", - добавил он.
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россия, финансы, александр шохин, банк россии, центральные банки
РОССИЯ, Финансы, Александр Шохин, Банк России, центральные банки
Шохин: ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились
Глава РСПП Шохин: ЦБ мог бы снизить ключевую ставку на 0,25 или 0,5 процентного пункта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Ожидания бизнеса по ключевой ставке подтвердились, хотя ЦБ мог бы пойти на символическое снижение в 0,25 или 0,5 процентного пункта, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
"Прогноз подтвердился. Центральный банк не обманул ожидания аналитиков и бизнеса - оставил ставку на прежнем уровне", - сказал Шохин журналистам на просьбу прокомментировать решение Банка России.
"Хотя, честно говоря, снижение на, скажем, 50 базисных пунктов - это символ, он никак не влияет ни на макроэкономику, ни на кредитование и так далее. Это демонстрация намерений. И я считаю, что можно было бы на это пойти… Или на 0,25%. Опять же, чтобы демонстрировать, что мы идем в направлении снижения, но идем маленькими шажками", - добавил он.