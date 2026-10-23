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Volvo Cars сократит 2,5 тысячи рабочих мест, в основном в Швеции

Volvo Cars сократит 2,5 тысячи рабочих мест, в основном в Швеции - 23.10.2026, ПРАЙМ

Volvo Cars сократит 2,5 тысячи рабочих мест, в основном в Швеции

Шведский производитель легковых автомобилей Volvo Cars собирается сократить 2,5 тысячи рабочих мест, в основном в Швеции, следует из пресс-релиза компании. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T10:30+0300

2026-10-23T10:30+0300

2026-10-23T10:41+0300

бизнес

швеция

китай

канада

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Шведский производитель легковых автомобилей Volvo Cars собирается сократить 2,5 тысячи рабочих мест, в основном в Швеции, следует из пресс-релиза компании. Компания сообщила, что стремится уменьшить косвенные расходы и переменные издержки на дополнительные 5 миллиардов шведских крон (506 миллионов долларов). "Эти меры приведут к структурному сокращению примерно 2500 рабочих мест, из которых 2000 находятся в Швеции", - говорится в сообщении. Полный финансовый эффект от вводимых мер будет достигнут к концу следующего года, что приведет к сокращению общих косвенных расходов примерно на 25% по сравнению с 2024 годом, рассчитывает компания. Согласно представленному финансовому отчету, квартальные продажи компании в Китае продемонстрировали наибольшее снижение - на 43% в годовом выражении, в Канаде - на 13%, в США и Германии - сократились на 9%, в Швеции - на 1%. При этом квартальные продажи в Турции выросли на 35%, в Нидерландах - на 15%, в Испании - на 7%, в Великобритании - на 6%, в Бельгии - на 5%. Volvo Cars - шведский производитель автомобилей, основан в 1927 году. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 42,6 тысячи человек.

швеция

китай

канада

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бизнес, швеция, китай, канада