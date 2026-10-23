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Citigroup запустит бизнес ценных бумаг в Китае, пишет Bloomberg - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Citigroup запустит бизнес ценных бумаг в Китае, пишет Bloomberg
Citigroup запустит бизнес ценных бумаг в Китае, пишет Bloomberg - 23.10.2026, ПРАЙМ
Citigroup запустит бизнес ценных бумаг в Китае, пишет Bloomberg
Citigroup получила одобрение на запуск полностью принадлежащего ей бизнеса по продаже ценных бумаг в Китае, завершив почти пятилетний путь, отмеченный... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:21+0300
2026-10-23T13:21+0300
рынок
китай
си цзиньпин
citigroup
bloomberg
citi
дональд трамп
вашингтон
пекин
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Citigroup получила одобрение на запуск полностью принадлежащего ей бизнеса по продаже ценных бумаг в Китае, завершив почти пятилетний путь, отмеченный регуляторными трениями как в Вашингтоне, так и в Пекине, пишет Bloomberg.Зеленый свет, подтвержденный кредитором и объявленный китайским регулятором, появился всего через несколько недель после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Вашингтоне. Зарегистрированный капитал компании составит 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов). Штаб-квартира Citigroup Securities (China) будет предоставлять услуги на рынке капитала для внутренних и международных клиентов, включая андеррайтинг, брокерскую деятельность по акциям, инвестиционное консультирование и торговлю биржевыми ценными бумагами."Мы рассматриваем средние и крупные частные компании как следующее поколение корпоративных чемпионов", — приводит агентство позицию источников, знакомых со стратегией компании.Как отмечает издание, будучи поздним участником китайского рынка ценных бумаг, Citi вынуждена восстанавливать позиции после роспуска совместного инвестбанковского предприятия с Orient Securities в 2019 году и выхода из потребительского банкинга в Китае. Последние годы банк развивал франшизу коммерческого банкинга, сосредоточившись на торговом финансировании, услугах по транзакциям и хеджировании. Одобрение последовало за аналогичными решениями для двух японских финансовых компаний на прошлой неделе, что подчеркивает стремление Пекина открывать рынки капитала, несмотря на резкую распродажу отечественных акций.
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рынок, китай, си цзиньпин, citigroup, bloomberg, citi, дональд трамп, вашингтон, пекин, мировая экономика
Рынок, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Citigroup, Bloomberg, Citi, Дональд Трамп, ВАШИНГТОН, Пекин, Мировая экономика
13:21 23.10.2026
 
Citigroup запустит бизнес ценных бумаг в Китае, пишет Bloomberg

Bloomberg: Citigroup завершила пятилетний путь к лицензии в Китае

© РИА Новости . Артур Александров | Перейти в медиабанкПекинский банк
Пекинский банк - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Артур Александров
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Citigroup получила одобрение на запуск полностью принадлежащего ей бизнеса по продаже ценных бумаг в Китае, завершив почти пятилетний путь, отмеченный регуляторными трениями как в Вашингтоне, так и в Пекине, пишет Bloomberg.
Зеленый свет, подтвержденный кредитором и объявленный китайским регулятором, появился всего через несколько недель после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Вашингтоне. Зарегистрированный капитал компании составит 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов). Штаб-квартира Citigroup Securities (China) будет предоставлять услуги на рынке капитала для внутренних и международных клиентов, включая андеррайтинг, брокерскую деятельность по акциям, инвестиционное консультирование и торговлю биржевыми ценными бумагами.
"Мы рассматриваем средние и крупные частные компании как следующее поколение корпоративных чемпионов", — приводит агентство позицию источников, знакомых со стратегией компании.
Как отмечает издание, будучи поздним участником китайского рынка ценных бумаг, Citi вынуждена восстанавливать позиции после роспуска совместного инвестбанковского предприятия с Orient Securities в 2019 году и выхода из потребительского банкинга в Китае. Последние годы банк развивал франшизу коммерческого банкинга, сосредоточившись на торговом финансировании, услугах по транзакциям и хеджировании. Одобрение последовало за аналогичными решениями для двух японских финансовых компаний на прошлой неделе, что подчеркивает стремление Пекина открывать рынки капитала, несмотря на резкую распродажу отечественных акций.
 
РынокКИТАЙСи ЦзиньпинCitigroupBloombergCitiДональд ТрампВАШИНГТОНПекинМировая экономика
 
 
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