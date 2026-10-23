Citigroup запустит бизнес ценных бумаг в Китае, пишет Bloomberg
Bloomberg: Citigroup завершила пятилетний путь к лицензии в Китае
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Citigroup получила одобрение на запуск полностью принадлежащего ей бизнеса по продаже ценных бумаг в Китае, завершив почти пятилетний путь, отмеченный регуляторными трениями как в Вашингтоне, так и в Пекине, пишет Bloomberg.
Зеленый свет, подтвержденный кредитором и объявленный китайским регулятором, появился всего через несколько недель после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Вашингтоне. Зарегистрированный капитал компании составит 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов). Штаб-квартира Citigroup Securities (China) будет предоставлять услуги на рынке капитала для внутренних и международных клиентов, включая андеррайтинг, брокерскую деятельность по акциям, инвестиционное консультирование и торговлю биржевыми ценными бумагами.
"Мы рассматриваем средние и крупные частные компании как следующее поколение корпоративных чемпионов", — приводит агентство позицию источников, знакомых со стратегией компании.
Как отмечает издание, будучи поздним участником китайского рынка ценных бумаг, Citi вынуждена восстанавливать позиции после роспуска совместного инвестбанковского предприятия с Orient Securities в 2019 году и выхода из потребительского банкинга в Китае. Последние годы банк развивал франшизу коммерческого банкинга, сосредоточившись на торговом финансировании, услугах по транзакциям и хеджировании. Одобрение последовало за аналогичными решениями для двух японских финансовых компаний на прошлой неделе, что подчеркивает стремление Пекина открывать рынки капитала, несмотря на резкую распродажу отечественных акций.