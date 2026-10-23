https://1prime.ru/20261023/smi-874539624.html

Абонентам интернет-провайдеров сохранят доступ в интернет, пишут СМИ

Абонентам интернет-провайдеров сохранят доступ в интернет, пишут СМИ - 23.10.2026, ПРАЙМ

Абонентам интернет-провайдеров сохранят доступ в интернет, пишут СМИ

Абонентам российских интернет-провайдеров при их закрытии сохранят доступ в интернет - договоры клиентов в таком случае будут переведены к крупным операторам,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T02:25+0300

2026-10-23T02:25+0300

2026-10-23T02:25+0300

технологии

финансы

минцифры

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874539624.jpg?1792711541

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Абонентам российских интернет-провайдеров при их закрытии сохранят доступ в интернет - договоры клиентов в таком случае будут переведены к крупным операторам, сообщает газета "Известия" со ссылкой на справочные материалы к проекту поправок в закон "О связи". "При прекращении работы провайдера или аннулировании его лицензии абонентов переведут на обслуживание к крупному оператору связи. Это следует из справочных материалов к проекту поправок в закон "О связи", которые сейчас прорабатываются в Минцифры", - пишет газета. Согласно материалам, сети закрывшегося провайдера, а также нумерация, радиочастоты, права и обязанности по договорам с абонентами, в том числе обязательства по платежам, предлагается переводить во временное управление. В Минцифры сообщили "Известиям", что финальная версия документа еще не готова. Отмечается, что сейчас обсуждается механизм, гарантирующий гражданам доступ к услугам связи в случае прекращения работы оператора или аннулирования его лицензии. "Механизм предполагает определение оператора, который будет обеспечивать непрерывность услуг связи. Такую компанию может определить сам оператор, прекращающий работу, либо за него это сделает уполномоченный государственный орган. Для бесперебойного оказания услуг может потребоваться временная передача элементов сети связи в управление", - сообщили газете в Минцифры. Подчеркивается, что подробные условия этой процедуры установит правительство РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, минцифры