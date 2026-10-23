https://1prime.ru/20261023/smi-874539624.html
Абонентам интернет-провайдеров сохранят доступ в интернет, пишут СМИ
Абонентам интернет-провайдеров сохранят доступ в интернет, пишут СМИ - 23.10.2026, ПРАЙМ
Абонентам интернет-провайдеров сохранят доступ в интернет, пишут СМИ
Абонентам российских интернет-провайдеров при их закрытии сохранят доступ в интернет - договоры клиентов в таком случае будут переведены к крупным операторам,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T02:25+0300
2026-10-23T02:25+0300
2026-10-23T02:25+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Абонентам российских интернет-провайдеров при их закрытии сохранят доступ в интернет - договоры клиентов в таком случае будут переведены к крупным операторам, сообщает газета "Известия" со ссылкой на справочные материалы к проекту поправок в закон "О связи".
"При прекращении работы провайдера или аннулировании его лицензии абонентов переведут на обслуживание к крупному оператору связи. Это следует из справочных материалов к проекту поправок в закон "О связи", которые сейчас прорабатываются в Минцифры", - пишет газета.
Согласно материалам, сети закрывшегося провайдера, а также нумерация, радиочастоты, права и обязанности по договорам с абонентами, в том числе обязательства по платежам, предлагается переводить во временное управление.
В Минцифры сообщили "Известиям", что финальная версия документа еще не готова. Отмечается, что сейчас обсуждается механизм, гарантирующий гражданам доступ к услугам связи в случае прекращения работы оператора или аннулирования его лицензии.
"Механизм предполагает определение оператора, который будет обеспечивать непрерывность услуг связи. Такую компанию может определить сам оператор, прекращающий работу, либо за него это сделает уполномоченный государственный орган. Для бесперебойного оказания услуг может потребоваться временная передача элементов сети связи в управление", - сообщили газете в Минцифры.
Подчеркивается, что подробные условия этой процедуры установит правительство РФ.
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технологии, финансы, минцифры
Технологии, Финансы, Минцифры
Абонентам интернет-провайдеров сохранят доступ в интернет, пишут СМИ
"Известия": абонентам интернет-провайдеров сохранят доступ в интернет при их закрытии
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Абонентам российских интернет-провайдеров при их закрытии сохранят доступ в интернет - договоры клиентов в таком случае будут переведены к крупным операторам, сообщает газета "Известия" со ссылкой на справочные материалы к проекту поправок в закон "О связи".
"При прекращении работы провайдера или аннулировании его лицензии абонентов переведут на обслуживание к крупному оператору связи. Это следует из справочных материалов к проекту поправок в закон "О связи", которые сейчас прорабатываются в Минцифры", - пишет газета.
Согласно материалам, сети закрывшегося провайдера, а также нумерация, радиочастоты, права и обязанности по договорам с абонентами, в том числе обязательства по платежам, предлагается переводить во временное управление.
В Минцифры сообщили "Известиям", что финальная версия документа еще не готова. Отмечается, что сейчас обсуждается механизм, гарантирующий гражданам доступ к услугам связи в случае прекращения работы оператора или аннулирования его лицензии.
"Механизм предполагает определение оператора, который будет обеспечивать непрерывность услуг связи. Такую компанию может определить сам оператор, прекращающий работу, либо за него это сделает уполномоченный государственный орган. Для бесперебойного оказания услуг может потребоваться временная передача элементов сети связи в управление", - сообщили газете в Минцифры.
Подчеркивается, что подробные условия этой процедуры установит правительство РФ.