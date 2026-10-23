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Axios: авиабилеты в США могут остаться дорогими даже при дешевом топливе - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Axios: авиабилеты в США могут остаться дорогими даже при дешевом топливе
Axios: авиабилеты в США могут остаться дорогими даже при дешевом топливе - 23.10.2026, ПРАЙМ
Axios: авиабилеты в США могут остаться дорогими даже при дешевом топливе
Цены на авиабилеты в США могут остаться высокими даже после снижения стоимости авиатоплива, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на заявления... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T18:06+0300
2026-10-23T18:44+0300
бизнес
сша
united airlines
american airlines
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Цены на авиабилеты в США могут остаться высокими даже после снижения стоимости авиатоплива, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на заявления руководителей авиакомпаний. Стоимость авиабилетов в сентябре выросла на 22,4% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, свидетельствуют данные бюро статистики труда США. "Я вполне уверен, что мы не будем снижать цены", – заявил генеральный директор United Airlines Скотт Кирби, общаясь с инвесторами в среду. Кирби отметил, что за последние годы у авиакомпаний заметно выросли не только расходы на топливо, но и аэропортовые сборы, затраты на техобслуживание и двигатели. По его словам, перевозчикам необходимо устанавливать тарифы, позволяющие покрывать издержки. Средний тариф Southwest Airlines в третьем квартале вырос на 26,9% по сравнению с тем же периодом 2025 года и составил 231,69 доллара, следует из отчета компании. Глава United Airlines также ожидает, что авиакомпании будут выполнять меньше убыточных рейсов, отмечает портал. American Airlines в четверг сообщила, что ее расходы на топливо в третьем квартале увеличились на 1,9 миллиарда долларов, или на 67,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
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бизнес, сша, united airlines, american airlines
Бизнес, США, United Airlines, American Airlines
18:06 23.10.2026 (обновлено: 18:44 23.10.2026)
 
Axios: авиабилеты в США могут остаться дорогими даже при дешевом топливе

Axios: руководители авиакомпаний не ждут снижения цен на билеты вслед за топливом

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Цены на авиабилеты в США могут остаться высокими даже после снижения стоимости авиатоплива, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на заявления руководителей авиакомпаний.
Стоимость авиабилетов в сентябре выросла на 22,4% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, свидетельствуют данные бюро статистики труда США.
"Я вполне уверен, что мы не будем снижать цены", – заявил генеральный директор United Airlines Скотт Кирби, общаясь с инвесторами в среду.
Кирби отметил, что за последние годы у авиакомпаний заметно выросли не только расходы на топливо, но и аэропортовые сборы, затраты на техобслуживание и двигатели. По его словам, перевозчикам необходимо устанавливать тарифы, позволяющие покрывать издержки.
Средний тариф Southwest Airlines в третьем квартале вырос на 26,9% по сравнению с тем же периодом 2025 года и составил 231,69 доллара, следует из отчета компании.
Глава United Airlines также ожидает, что авиакомпании будут выполнять меньше убыточных рейсов, отмечает портал.
American Airlines в четверг сообщила, что ее расходы на топливо в третьем квартале увеличились на 1,9 миллиарда долларов, или на 67,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
 
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