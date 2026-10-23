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Собянин поздравил сотрудников "Рот Фронта" с 200-летием компании - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Собянин поздравил сотрудников "Рот Фронта" с 200-летием компании
Собянин поздравил сотрудников "Рот Фронта" с 200-летием компании - 23.10.2026, ПРАЙМ
Собянин поздравил сотрудников "Рот Фронта" с 200-летием компании
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников "Рот Фронта" с 200-летним юбилеем компании и отметил, что фабрика вносит существенный вклад в развитие... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:57+0300
2026-10-23T13:57+0300
бизнес
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москва
ближний восток
азия
сергей собянин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников "Рот Фронта" с 200-летним юбилеем компании и отметил, что фабрика вносит существенный вклад в развитие кондитерского рынка страны и экономики столицы. "Одной из старейших кондитерских фабрик страны "Рот Фронт" - 200 лет... Легендарная фабрика вносит существенный вклад в развитие кондитерского рынка страны и экономики Москвы. Компания - надежный работодатель для более чем 1,5 тысячи москвичей. Поздравляю всех сотрудников "Рот Фронта" с юбилеем компании. Желаю успехов и процветания", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". Глава города рассказал, что за два века предприятие прошло путь от малой мастерской до крупнейшей фабрики, которая производит любимые миллионами россиян сладости. Их также можно купить в странах СНГ, Ближнего Востока и Азии. "Сегодня "Рот Фронт" выпускает больше 80 наименований изделий и 25 тысяч тонн сладостей в год. При этом фабрика использует отечественное сырье: сахар, патоку, орехи, сухое молоко. На предприятии работает цех по переработке какао-бобов - один из крупнейших в Восточной Европе", - отметил мэр. Москва продолжит помогать развитию предприятия, подчеркнул Собянин. Так, фабрика "Рот Фронт" уже получила статус промышленного комплекса и является участником программы создания мест приложения труда, сообщил он. "Сейчас при поддержке города возводится новый производственный комплекс фабрики на юге столицы. Земельный участок под него предоставлен в рамках масштабного инвестиционного проекта. Площадь комплекса - около 35,5 тысячи квадратных метров. На предприятии будет создано 1,4 тысячи рабочих мест", - добавил он.
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бизнес, россия, москва, ближний восток, азия, сергей собянин, снг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, Сергей Собянин, СНГ
13:57 23.10.2026
 
Собянин поздравил сотрудников "Рот Фронта" с 200-летием компании

Собянин: "Рот Фронт" вносит существенный вклад в развитие кондитерского рынка Москвы

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников "Рот Фронта" с 200-летним юбилеем компании и отметил, что фабрика вносит существенный вклад в развитие кондитерского рынка страны и экономики столицы.
"Одной из старейших кондитерских фабрик страны "Рот Фронт" - 200 лет... Легендарная фабрика вносит существенный вклад в развитие кондитерского рынка страны и экономики Москвы. Компания - надежный работодатель для более чем 1,5 тысячи москвичей. Поздравляю всех сотрудников "Рот Фронта" с юбилеем компании. Желаю успехов и процветания", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Глава города рассказал, что за два века предприятие прошло путь от малой мастерской до крупнейшей фабрики, которая производит любимые миллионами россиян сладости. Их также можно купить в странах СНГ, Ближнего Востока и Азии.
"Сегодня "Рот Фронт" выпускает больше 80 наименований изделий и 25 тысяч тонн сладостей в год. При этом фабрика использует отечественное сырье: сахар, патоку, орехи, сухое молоко. На предприятии работает цех по переработке какао-бобов - один из крупнейших в Восточной Европе", - отметил мэр.
Москва продолжит помогать развитию предприятия, подчеркнул Собянин. Так, фабрика "Рот Фронт" уже получила статус промышленного комплекса и является участником программы создания мест приложения труда, сообщил он.
"Сейчас при поддержке города возводится новый производственный комплекс фабрики на юге столицы. Земельный участок под него предоставлен в рамках масштабного инвестиционного проекта. Площадь комплекса - около 35,5 тысячи квадратных метров. На предприятии будет создано 1,4 тысячи рабочих мест", - добавил он.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАБЛИЖНИЙ ВОСТОКАЗИЯСергей СобянинСНГ
 
 
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