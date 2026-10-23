Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почти 40% российских компаний перейдут к "тихим сокращениям", пишет Forbes - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/sokrascheniya-874573076.html
Почти 40% российских компаний перейдут к "тихим сокращениям", пишет Forbes
Почти 40% российских компаний перейдут к "тихим сокращениям", пишет Forbes - 23.10.2026, ПРАЙМ
Почти 40% российских компаний перейдут к "тихим сокращениям", пишет Forbes
Почти 40% российских компаний в 2027 году перейдут к "тихим сокращениям" в 2027 году, пишет Forbes со ссылкой на исследование "Актион Финансы". | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:37+0300
2026-10-23T17:37+0300
работа
сокращение
общество
россия
https://img.cdn1prime.ru/img/83274/46/832744654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d529afea25c1fca99e5bd8cce234de0d.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Почти 40% российских компаний в 2027 году перейдут к "тихим сокращениям" в 2027 году, пишет Forbes со ссылкой на исследование "Актион Финансы".Исследование проводилось в октябре среди 637 представителей российских компаний, преимущественно финансовых директоров и специалистов финансово-экономических служб."В 2027 году 38,5% российских компаний не планируют замещать сотрудников, увольняющихся по собственному желанию", — утверждается в материале.Издание уточняет, что напрямую сокращать штат намерены лишь 19,3% опрошенных. Еще 23,1% компаний намерены ограничить наем, 33,3% — перераспределить обязанности между подразделениями, 28,3% — повысить производительность, не уменьшая численность работников.Кроме того, 50,1% фирм собираются передать технологиям часть функций сотрудников, 46,2% — автоматизировать или роботизировать производственные процессы. При этом почти 40% намерены снижать затраты без дополнительных вложений."Бизнес ищет способы уменьшить расходы на персонал, не прибегая к прямым сокращениям. Но если обязанности ушедших сотрудников просто распределить между коллегами, не меняя процессы и не инвестируя в автоматизацию, то экономия на фонде оплаты труда может обернуться перегрузкой команды, снижением производительности и качества работы", — приводит Forbes слова автора исследования Александры Кульчитской.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83274/46/832744654_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_afd911ad1993411fc3c4ccc88f6d19ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
работа, сокращение, общество , россия
РАБОТА, сокращение, Общество , РОССИЯ
17:37 23.10.2026
 
Почти 40% российских компаний перейдут к "тихим сокращениям", пишет Forbes

Forbes: 38,5% российских компаний не планируют замещать увольняющихся сотрудников

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПустой офис компании Unilever
Пустой офис компании Unilever - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Почти 40% российских компаний в 2027 году перейдут к "тихим сокращениям" в 2027 году, пишет Forbes со ссылкой на исследование "Актион Финансы".
Исследование проводилось в октябре среди 637 представителей российских компаний, преимущественно финансовых директоров и специалистов финансово-экономических служб.
"В 2027 году 38,5% российских компаний не планируют замещать сотрудников, увольняющихся по собственному желанию", — утверждается в материале.
Издание уточняет, что напрямую сокращать штат намерены лишь 19,3% опрошенных. Еще 23,1% компаний намерены ограничить наем, 33,3% — перераспределить обязанности между подразделениями, 28,3% — повысить производительность, не уменьшая численность работников.
Кроме того, 50,1% фирм собираются передать технологиям часть функций сотрудников, 46,2% — автоматизировать или роботизировать производственные процессы. При этом почти 40% намерены снижать затраты без дополнительных вложений.
"Бизнес ищет способы уменьшить расходы на персонал, не прибегая к прямым сокращениям. Но если обязанности ушедших сотрудников просто распределить между коллегами, не меняя процессы и не инвестируя в автоматизацию, то экономия на фонде оплаты труда может обернуться перегрузкой команды, снижением производительности и качества работы", — приводит Forbes слова автора исследования Александры Кульчитской.
 
РАБОТАсокращениеОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала