https://1prime.ru/20261023/sokrascheniya-874573076.html

Почти 40% российских компаний перейдут к "тихим сокращениям", пишет Forbes

Почти 40% российских компаний перейдут к "тихим сокращениям", пишет Forbes - 23.10.2026, ПРАЙМ

Почти 40% российских компаний перейдут к "тихим сокращениям", пишет Forbes

Почти 40% российских компаний в 2027 году перейдут к "тихим сокращениям" в 2027 году, пишет Forbes со ссылкой на исследование "Актион Финансы". | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:37+0300

2026-10-23T17:37+0300

2026-10-23T17:37+0300

работа

сокращение

общество

россия

https://img.cdn1prime.ru/img/83274/46/832744654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d529afea25c1fca99e5bd8cce234de0d.jpg

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Почти 40% российских компаний в 2027 году перейдут к "тихим сокращениям" в 2027 году, пишет Forbes со ссылкой на исследование "Актион Финансы".Исследование проводилось в октябре среди 637 представителей российских компаний, преимущественно финансовых директоров и специалистов финансово-экономических служб."В 2027 году 38,5% российских компаний не планируют замещать сотрудников, увольняющихся по собственному желанию", — утверждается в материале.Издание уточняет, что напрямую сокращать штат намерены лишь 19,3% опрошенных. Еще 23,1% компаний намерены ограничить наем, 33,3% — перераспределить обязанности между подразделениями, 28,3% — повысить производительность, не уменьшая численность работников.Кроме того, 50,1% фирм собираются передать технологиям часть функций сотрудников, 46,2% — автоматизировать или роботизировать производственные процессы. При этом почти 40% намерены снижать затраты без дополнительных вложений."Бизнес ищет способы уменьшить расходы на персонал, не прибегая к прямым сокращениям. Но если обязанности ушедших сотрудников просто распределить между коллегами, не меняя процессы и не инвестируя в автоматизацию, то экономия на фонде оплаты труда может обернуться перегрузкой команды, снижением производительности и качества работы", — приводит Forbes слова автора исследования Александры Кульчитской.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

работа, сокращение, общество , россия