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Соцфонд разъяснил ситуацию с использованием маткапитала на постройку дома - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Соцфонд разъяснил ситуацию с использованием маткапитала на постройку дома
Соцфонд разъяснил ситуацию с использованием маткапитала на постройку дома - 23.10.2026, ПРАЙМ
Соцфонд разъяснил ситуацию с использованием маткапитала на постройку дома
Порядок направления средств маткапитала на жилые дома не изменился, сообщили в Соцфонде России. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:41+0300
2026-10-23T15:41+0300
россия
финансы
росреестр
социальный фонд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874565969.jpg?1792759309
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Порядок направления средств маткапитала на жилые дома не изменился, сообщили в Соцфонде России. Ранее в СМИ появились публикации о том, что Социальный фонд стал отказывать семьям в использовании материнского капитала для строительства частных домов. "Сам порядок направления средств маткапитала на жилые дома не изменился: можно приобрести готовый дом или построить его самостоятельно, направить средства на погашение ипотечного кредита на строительство жилого дома либо непосредственно на эти работы", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства на платформе "Макс". При этом принципиально важно, чтобы семья, вложив средства в готовый дом или его строительство, получала пригодное для проживания, должным образом оформленное жилье и не столкнулась со сложностями при сохранении этого имущества в дальнейшем. Уточняется, что ранее был принят федеральный закон, уточнивший наименования назначений земель, на которых возможно индивидуальное жилищное строительство: "ведение садоводства" заменили на "ведение гражданами садоводства для собственных нужд". "Сведения о статусе земельных участков Соцфонд получает от Росреестра в рамках информационного обмена. Если статус участка по действующему законодательству позволяет выдать маткапитал на возведение жилья на таком участке — средства маткапитала перечисляются. При этом ограничения не могут быть сняты в рабочем порядке пояснением Соцфонда, Росреестра или иных организаций", - отметили в ведомстве.
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россия, финансы, росреестр, социальный фонд
РОССИЯ, Финансы, Росреестр, Социальный фонд
15:41 23.10.2026
 
Соцфонд разъяснил ситуацию с использованием маткапитала на постройку дома

Соцфонд: порядок направления средств маткапитала на жилые дома не изменился

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Порядок направления средств маткапитала на жилые дома не изменился, сообщили в Соцфонде России.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что Социальный фонд стал отказывать семьям в использовании материнского капитала для строительства частных домов.
"Сам порядок направления средств маткапитала на жилые дома не изменился: можно приобрести готовый дом или построить его самостоятельно, направить средства на погашение ипотечного кредита на строительство жилого дома либо непосредственно на эти работы", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
При этом принципиально важно, чтобы семья, вложив средства в готовый дом или его строительство, получала пригодное для проживания, должным образом оформленное жилье и не столкнулась со сложностями при сохранении этого имущества в дальнейшем.
Уточняется, что ранее был принят федеральный закон, уточнивший наименования назначений земель, на которых возможно индивидуальное жилищное строительство: "ведение садоводства" заменили на "ведение гражданами садоводства для собственных нужд".
"Сведения о статусе земельных участков Соцфонд получает от Росреестра в рамках информационного обмена. Если статус участка по действующему законодательству позволяет выдать маткапитал на возведение жилья на таком участке — средства маткапитала перечисляются. При этом ограничения не могут быть сняты в рабочем порядке пояснением Соцфонда, Росреестра или иных организаций", - отметили в ведомстве.
 
РОССИЯФинансыРосреестрСоциальный фонд
 
 
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