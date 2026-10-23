https://1prime.ru/20261023/sotsfond-874565969.html

Соцфонд разъяснил ситуацию с использованием маткапитала на постройку дома

Соцфонд разъяснил ситуацию с использованием маткапитала на постройку дома - 23.10.2026, ПРАЙМ

Соцфонд разъяснил ситуацию с использованием маткапитала на постройку дома

Порядок направления средств маткапитала на жилые дома не изменился, сообщили в Соцфонде России. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:41+0300

2026-10-23T15:41+0300

2026-10-23T15:41+0300

россия

финансы

росреестр

социальный фонд

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Порядок направления средств маткапитала на жилые дома не изменился, сообщили в Соцфонде России. Ранее в СМИ появились публикации о том, что Социальный фонд стал отказывать семьям в использовании материнского капитала для строительства частных домов. "Сам порядок направления средств маткапитала на жилые дома не изменился: можно приобрести готовый дом или построить его самостоятельно, направить средства на погашение ипотечного кредита на строительство жилого дома либо непосредственно на эти работы", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства на платформе "Макс". При этом принципиально важно, чтобы семья, вложив средства в готовый дом или его строительство, получала пригодное для проживания, должным образом оформленное жилье и не столкнулась со сложностями при сохранении этого имущества в дальнейшем. Уточняется, что ранее был принят федеральный закон, уточнивший наименования назначений земель, на которых возможно индивидуальное жилищное строительство: "ведение садоводства" заменили на "ведение гражданами садоводства для собственных нужд". "Сведения о статусе земельных участков Соцфонд получает от Росреестра в рамках информационного обмена. Если статус участка по действующему законодательству позволяет выдать маткапитал на возведение жилья на таком участке — средства маткапитала перечисляются. При этом ограничения не могут быть сняты в рабочем порядке пояснением Соцфонда, Росреестра или иных организаций", - отметили в ведомстве.

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россия, финансы, росреестр, социальный фонд