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В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России по АЭС "Пакш-2" - 23.10.2026, ПРАЙМ
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В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России по АЭС "Пакш-2"
В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России по АЭС "Пакш-2" - 23.10.2026, ПРАЙМ
В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России по АЭС "Пакш-2"
Строительство АЭС "Пакш-2" способно укрепить энергетическую безопасность Венгрии, премьер-министру Петеру Мадьяру и другим венгерским политикам нужно оценивать... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:17+0300
2026-10-23T12:43+0300
россия
венгрия
будапешт
алексей лихачев
пакш-2
росатом
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Строительство АЭС "Пакш-2" способно укрепить энергетическую безопасность Венгрии, премьер-министру Петеру Мадьяру и другим венгерским политикам нужно оценивать перспективы сотрудничества с Россией не через призму брюссельских установок, а исходя из интересов своей страны, сказала РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова. Задача России как можно быстрее строить АЭС "Пакш-2" в Венгрии, а не перейти в суды, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Этот проект способен укрепить энергетическую безопасность и промышленный потенциал Венгрии. Петеру Мадьяру и другим венгерским политикам стоит оценивать перспективы сотрудничества не через призму брюссельских установок, а исходя из интересов своей страны", - сказала Перминова. По ее словам, "Росатом" реализует проекты по всему миру и обладает опытом, необходимым для строительства атомных объектов. "Отказ от такой кооперации может обернуться потерей времени и дополнительных возможностей для венгерской экономики", - отметила она. "Надеюсь, что Будапешт сохранит прагматичный подход и продолжит конструктивный диалог с российской госкорпорацией. В энергетике особенно важны надежность, профессионализм и долгосрочная выгода для граждан", - заключила сенатор.
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россия, венгрия, будапешт, алексей лихачев, пакш-2, росатом
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Алексей Лихачев, Пакш-2, Росатом
12:17 23.10.2026 (обновлено: 12:43 23.10.2026)
 
В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России по АЭС "Пакш-2"

Сенатор Перминова: АЭС "Пакш-2" может укрепить энергетическую безопасность Венгрии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Строительство АЭС "Пакш-2" способно укрепить энергетическую безопасность Венгрии, премьер-министру Петеру Мадьяру и другим венгерским политикам нужно оценивать перспективы сотрудничества с Россией не через призму брюссельских установок, а исходя из интересов своей страны, сказала РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова.
Задача России как можно быстрее строить АЭС "Пакш-2" в Венгрии, а не перейти в суды, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Этот проект способен укрепить энергетическую безопасность и промышленный потенциал Венгрии. Петеру Мадьяру и другим венгерским политикам стоит оценивать перспективы сотрудничества не через призму брюссельских установок, а исходя из интересов своей страны", - сказала Перминова.
По ее словам, "Росатом" реализует проекты по всему миру и обладает опытом, необходимым для строительства атомных объектов. "Отказ от такой кооперации может обернуться потерей времени и дополнительных возможностей для венгерской экономики", - отметила она.
"Надеюсь, что Будапешт сохранит прагматичный подход и продолжит конструктивный диалог с российской госкорпорацией. В энергетике особенно важны надежность, профессионализм и долгосрочная выгода для граждан", - заключила сенатор.
 
РОССИЯВЕНГРИЯБудапештАлексей ЛихачевПакш-2Росатом
 
 
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