https://1prime.ru/20261023/sovfedja-874552612.html

В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России по АЭС "Пакш-2"

В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России по АЭС "Пакш-2" - 23.10.2026, ПРАЙМ

В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России по АЭС "Пакш-2"

Строительство АЭС "Пакш-2" способно укрепить энергетическую безопасность Венгрии, премьер-министру Петеру Мадьяру и другим венгерским политикам нужно оценивать... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:17+0300

2026-10-23T12:17+0300

2026-10-23T12:43+0300

россия

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будапешт

алексей лихачев

пакш-2

росатом

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Строительство АЭС "Пакш-2" способно укрепить энергетическую безопасность Венгрии, премьер-министру Петеру Мадьяру и другим венгерским политикам нужно оценивать перспективы сотрудничества с Россией не через призму брюссельских установок, а исходя из интересов своей страны, сказала РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова. Задача России как можно быстрее строить АЭС "Пакш-2" в Венгрии, а не перейти в суды, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Этот проект способен укрепить энергетическую безопасность и промышленный потенциал Венгрии. Петеру Мадьяру и другим венгерским политикам стоит оценивать перспективы сотрудничества не через призму брюссельских установок, а исходя из интересов своей страны", - сказала Перминова. По ее словам, "Росатом" реализует проекты по всему миру и обладает опытом, необходимым для строительства атомных объектов. "Отказ от такой кооперации может обернуться потерей времени и дополнительных возможностей для венгерской экономики", - отметила она. "Надеюсь, что Будапешт сохранит прагматичный подход и продолжит конструктивный диалог с российской госкорпорацией. В энергетике особенно важны надежность, профессионализм и долгосрочная выгода для граждан", - заключила сенатор.

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россия, венгрия, будапешт, алексей лихачев, пакш-2, росатом